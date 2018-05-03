Победители трех аукционов заменят около 20 км трамвайных путей в Москве

Победитель аукциона отремонтирует трамвайные пути в Москве для внедрения трамваев нового поколения в столице. Об этом сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике города.

«Победителям трех объявленных аукционов необходимо будет заменить около 20 км трамвайных путей. Работы планируется завершить до 30 ноября 2018 г. Заказчиком работ выступает ГУП «Мосгортранс», — говорится в сообщении.

По условиям контрактов, будущим подрядчикам необходимо разобрать существующие трамвайные пути и смонтировать новые согласно проектно-сметной документации, сварить рельсовые стыки, отладить верхнее покрытие, провести капремонт участков контактных сетей с заменой проводов и опор, отремонтировать дорогу, а также отправить на переработку строительные отходы.

Пресс-служба отметила, что новые рельсы укладываются с применением шумопоглощающих технологий, благодаря которым движение вагонов становится более комфортным для пассажиров и менее заметным для жителей домов, расположенных вблизи трамвайных линий. «На некоторых участках предусмотрены индивидуальные ремонтные работы, как, например, переоборудование трамвайных остановок. Также на Балаклавском проспекте требуется провести электрообогрев и автоматизировать стрелочные переводы. На Новоспасском мосту, 1 и 4 Рощинских проездах, Загородном шоссе и Серпуховском Валу нужно нанести дорожную разметку на восстановление асфальта проезжей части», — говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что на сегодняшний день объявлены три аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту трамвайных путей. «Начальная стоимость первого аукциона — 483 млн руб. Начальная стоимость второго — 446,6 млн руб. Стартовая цена третьего аукциона составляет 449 млн руб.», — говорится в сообщении.

Прием заявок на участие в аукционах проводится до 14 мая.

По данным пресс-службы, протяженность трамвайных линий в Москве составляет 418 км и свыше 200 км путей было реконструировано с 2010 г.