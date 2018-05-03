В Чехии в ходе мемориальной акции у памятника Маршалу Советского Союза И. С. Коневу послы трех государств осудили попытки переписывания истории

Кроме того, сотрудники Представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы приняли участие в мероприятии у почетного захоронения жертв Второй мировой войны на кладбище Воковице.

2 мая у памятника Маршалу Советского Союза И. С. Коневу в Праге Чехия ) состоялась мемориальная акция в честь празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и освобождения чешской столицы от нацистов.

В мероприятии, организованном Минобороны Чехии, Чешским союзом борцов за свободу и администрацией района Прага-6, приняли участие Посол России в Чехии Александр Змеевский, Посол Словакии Петр Вайсс, Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов, председатель Чешского союза борцов за свободу Ярослав Водичка, руководитель Представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чехии Валерий Коннов, представители общественных и ветеранских организаций, учащиеся средней школы при Посольстве России в Чехии.

В торжественных речах руководители дипломатических миссий и чешские активисты решительно высказались против любых попыток искажения истории, дополнения памятника полководцу т.н. «пояснительными» табличками и любого изменения его внешнего вида. Посол России напомнил, каким важным историческим событиям посвящена эта скульптура и заявил о недопущении переписывания событий Второй мировой войны: «Попытки очернить выдающегося советского военачальника абсолютно неприемлемы. Именно он командовал войсками, спасшими в последние дни войны чешскую столицу от уничтожения, а её жителей от массовых расстрелов. Не следует также забывать, что подразделения 1-го Украинского фронта освободили печально известные нацистские фабрики смерти Освенцим Терезин . Этот замечательный памятник заслуживает того, чтобы остаться для наших потомков в неизменном виде. Он сам уже стал неотъемлемой частью нашей совместной истории, а историю не позволено корректировать никому. Она этого не прощает. Будем достойны подвига героев, освободивших Прагу!»

Памятная акция прошла с участием воинов почетного караула Министерства обороны Чехии. На мероприятии присутствовало около 200 человек.

В тот же день, 2 мая, чешской стороной была организована мемориальная акция на почетном захоронении жертв Второй мировой войны на кладбище Воковице в районе Прага-6, в котором с российской стороны приняли участие сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике.

Присутствующие почтили память погибших при освобождении Праги красноармейцев и участников Пражского восстания (всего на мемориальном комплексе Прага-Воковице захоронено 35 воинов Красной Армии и 25 участников Пражского восстания) и возложили венки к памятнику. Акция была организована Министерством обороны Чешской Республики, Чешским союзом борцов за свободу и администрацией района Прага-6. В начале церемонии прозвучала песня «Священная война» композитора А. Александрова, в конце были исполнены гимны Чехии и Словакии. В памятной акции приняли участие около 100 человек.