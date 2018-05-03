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В Волгоградской области посчитают пролетных птиц
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В Волгоградской области посчитают пролетных птиц 

АиФ Волгоград 54 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
С 1 по 10 мая в Волгоградской области проходит декада наблюдений за пролетными птицами.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды, специалисты будут собирать информацию о видовом составе птиц на маршруте, их численности, местах концентрации и отдыха, путях и направлениях пролета. Сотрудники природных парков приглашают всех желающих поучаствовать в масштабной природоохранной акции, чтобы провести собственные наблюдения. В работе необходимо будет указать место, дату и время мониторинга за пернатыми, записать названия, число видов, число птиц каждого вида и число незнакомых видов. Исследования с указанием фамилии, имени, отчества, возраста и почтового адреса направлять в формате Microsoft Word*.doc с пометкой «Весенние дни наблюдений птиц» на электронный адрес: park-2003@mail.ru. Отметим, результаты наблюдений принимаются не позднее 10 мая 2018 года до 13:00.
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