В районе Ипатьевского монастыря в Костроме выросла безобразная свалка

Жители улицы Покровского в Костроме негодуют — рядом с их домами разрослась свалка. Машины служб ЖКХ вывозят мусор почти каждый день, но нетронутым остается мусор, который лежит рядом с бункером и двумя мусорными контейнерами, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Контейнерная площадка располагается на пересечении улицы Покровского и переулка Покровского у дома №30. Здесь стоит один бункер и два контейнера. Заполняются они достаточно быстро, поэтому местные жители вынуждены складировать часть мусора рядом на земле. Нареканий по работе служб ЖКХ у них почти нет, контейнеры опустошают чуть ли не каждый день. Но вот свалка, которая образовалась на земле, растет, ее работники ЖКХ почему-то решили не трогать.

Из-за того, что контейнер не такой уж большой, жители вынуждены складировать большой мусор (спиленные ветки, строительный мусор в мешках и т.д.) рядом. Так вот, уже неделю мусор просто не убирают! Приезжает маленькая машина, выгружает то, что скопилось в контейнере, а рядом мусор продолжает копиться. Жители не раз обращались в городские службы с просьбой убрать свалку, ведь рядом жилые дома, а у нас детки гуляют, — сетует местная жительница.

Люди писали жалобы и в ЖКХ, и в администрацию города, но пока ситуация не изменилась. Мы решили лично позвонить в администрацию, чтобы разобраться, что происходит. По нашей просьбе сотрудники связались со службой муниципального заказа по ЖКХ, где получили ответ — в графике уборки эта площадка отмечена завтрашним днем.

Если верить коммунальщикам, то завтра свалка должна быть ликвидирована. Если этого не произойдет, то местным жителям нужно в срочном порядке написать жалобу в жилищную инспекцию.