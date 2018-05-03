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Смена ориентации жидких кристаллов улучшит ЖК-дисплеи
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Смена ориентации жидких кристаллов улучшит ЖК-дисплеи 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Группа физиков из России, Франции и Германии предложила новый метод ориентации жидких кристаллов, который в перспективе поможет увеличить угол обзора ЖК-дисплеев. Статья опубликована в журнале ACS Macro Letters.
Физики наносили на тефлоновую подложку полимеры поли (диалкилсилоксаны), которые обладают двумя симметричными боковыми углеводородными цепями, которые «пришиты» к каждому атому кремния основной цепи. Эти цепи укладываются в крупные надмолекулярные структуры — ламели. Каждый последующий полимер в эксперименте был длиннее предыдущего на одну метильную группу.
Ученые следили за тем, ориентируются ли полимеры вдоль продольных бороздок тефлоновой подложки и обнаружили, что даже небольшое изменение структуры полимера может полностью менять ориентацию жидкого кристалла.
Первый представитель этих ЖК-полимеров, полидиэтилсилоксан (у которого метильных групп всего две), ориентировал свои ламели вдоль рельефа поверхности, а цепи — перпендикулярно ему. При увеличении боковой цепи на одну метильную группу ламели ориентируются перпендикулярно рельефу поверхности, а цепи расположились параллельно. При добавлении к полимерной цепи еще одной метильной группы эффект сохранился. Но при дальнейшем увеличении цепи (пять или шесть метильных групп) полимерные ламели вновь выстроились вдоль рельефа поверхности тефлона.
Ученые надеются применить обнаруженный эффект для создания более простых и дешевых ЖК-экранов с увеличенным углом обзора. Для этого авторы работы предлагают использовать мультидоменную технологию, где субпиксели одинаковых цветов будут ориентированы по-разному. Тогда при наблюдении под разными углами они будут компенсировать друг друга, улучшая качество изображения.
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