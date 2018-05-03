Музей освоения Арктики создадут на Земле Франца Иосифа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 3 мая. / ТАСС /. Арктический музейно-выставочный центр подписал соглашение с национальным парком «Русская Арктика» о создании на Земле Франца Иосифа музея, посвященного истории освоения Крайнего Севера. Для его размещения планируется восстановить самолетный ангар бывшей полярной станции в бухте Тихая, для чего этим уже летом на северный архипелаг отправится партия реставраторов.

"Мы подписали договор с национальным парком «Русская Арктика » о реставрации и создании музейного пространства в ангаре для самолетов на полярной станции в бухте Тихая на Земле Франца Иосифа. Строительством ангара, который мы планируем реставрировать, лично Папанин ( Иван Папанин , советский полярник, дважды Герой Советского Союза — прим. ТАСС) руководил, и там все первые самолеты у нас стояли арктической авиации. Экспедиция будет этим летом, туда поедут шесть-восемь человек, профессиональные реставраторы, которые занимаются деревянной архитектурой", — рассказал ТАСС руководитель музейно-выставочного центра Павел Филин

На первом этапе планируется провести противоаварийные работы. Реализация проекта должна занять четыре сезона: три уйдет на реставрацию самого ангара и четвертый — на создание экспозиции. «Это первые реставрационные работы в высокоширотной Арктике, ничего подобного никогда не производилось», — подчеркнул Филин.

Идея экспозиции

Руководитель Арктического музейно-выставочного центра рассказал ТАСС, что пока концепция постоянной экспозиции прорабатывается специалистами. В восстановленном здании площадью 300 кв. м будет представлена история самой станции и работа советских и российских полярников по освоению Крайнего Севера. Центральным экспонатом может стать макет или реплика полярного самолета 1930-х.

"Как вариант мы рассматривали установку там либо макета самолета Ш-2 (советский деревянный гидросамолет, эксплуатировавшийся в 1932-1964 годах — прим. ТАСС) или У-2 (советский самолет, использовавшийся для обучения пилотов, перевозки грузов, почты, а также как ночной бомбардировщик во время войны — прим. ТАСС), либо настоящий самолет там держать. Вообще в России есть два готовых летающих самолета Ш-2, построенных по историческим чертежам 20-х — 30-х годов. Это лучший способ сохранения памятников — сохранение назначение памятника", — пояснил Филин.

Однако окончательное решение относительно размещения в ангаре самолета будет принято уже в ходе реставрационных работ.

Перспективы эксплуатации

Как отметил собеседник агентства, создаваемое в бухте Тихой музейное пространство имеет туристический потенциал. «Именно в этой бухте производится высадка всех туристов, которые идут на Северный полюс. Основной турист, который туда приезжает — это зарубежный турист», — отметил он.

Также он рассказал, что музей может стать не только туристическим объектом, проект может позволить вернуться на территорию станции ученым. «Полярная станция была научная, там огромное количество исследований проводилось, и почему бы не восстановить какие-то направления? На данный момент пока это в зачаточном состоянии. Может быть, туда вернется и серьезная наука, это будем обсуждать с парком „Русская Арктика“, — рассказа Филин.

При этом он отметил, что музейно-выставочный центр готов создать концепцию воссоздания всех объектов станции для создания большого музейно-туристического комплекса, однако собственных средств на это ему не хватит. „Наших средств на то, чтобы заняться всей станцией, точно недостаточно. Это государственный уровень — там более десятка объектов: большие постройки 30-х — 50-х годов“, — отметил он.

История станции

Полярная станция в бухте Тихая архипелага Земля Франца Иосифа была основана в 1929 году в ходе экспедиции, которую возглавлял советский полярник Отто Юльевич Шмидт (полярный исследователь, Герой Советского Союза).

»Задача экспедиции была — закрепить землю Франца Иосифа за Советским Союзом, потому что к тому моменту многое было еще не понятно в Арктике. Дальше в 1932 году станция принимала активное участие во втором международном Полярном годе, там была создана обсерватория, было построено достаточно большое количество строений, был построен ангар для самолетов, возглавлял станцию Иван Дмитриевич Папанин", — пояснил Филин.

Станция действовала до 1959 года. На ней проводились гидрометеорологические, геологические и другие исследования.