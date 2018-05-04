Инспекторы ГИБДД остановили на дороге прокурора и попали за решетку

А было ли удостоверение?

Как пишет «Газета.ру» , причиной претензий сотрудников ГИБДД к водителю Volkswagen Passat стала тонировка лобового стекла. По их замерам, которые были сделаны под работающую видеокамеру и при свидетелях, его пропускаемость составила всего 29% при допустимых 70%.

Теперь гаишники Игорь Садотенков, Алексей Полтавин и Андрей Федоренков утверждают: они не знали, что перед ними прокурорский работник, поэтому, когда водитель повел себя вызывающе, обвинили его в невыполнении законных требований сотрудника полиции, задержали с применением насилия и привезли в отделение. Там и выяснилось, по словам нынешних осужденных, что имеют дело с сотрудником прокуратуры Александром Семенниковым , у которого, помимо статуса, масса родни и знакомых в судебных и правоохранительных органах Смоленщины.

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

По словам гаишников, Семенников не представлялся прокурорским работником и не показывал удостоверения. В свою очередь, помощник прокурора утверждает обратное, заявляя, что сотрудники ГИБДД, зная о его неприкосновенном статусе, везли в отделение, приговаривая: «Ну что, прокурорский, допрыгался?»

Проведенный в дальнейшем анализ записи при помощи лингвиста, который был осуществлен по обращению адвокатов гаишников, словосочетаний «прокуратура», «сотрудник прокуратуры», «удостоверение прокуратуры» не обнаружил, сообщал адвокат подсудимых Ярослав Охнич. Вместе с тем на записи можно отчетливо услышать слова Семенникова о том, что он «надзирает за ГАИ по Ленинскому району».

«Чтобы доказать, что никаких «корочек» задержанный гаишникам не предъявлял, адвокат продемонстрировал в суде синхронизированную по времени запись с видеокамеры наружного наблюдения и той, которой снимали происходящее гаишники. Так юрист пытался доказать, что запись не смонтирована. Однако суд в итоге встал на сторону обвинения и пришел к выводу, что водитель все-таки пояснил, что он является работником прокуратуры, и предъявил свое служебное удостоверение», — пишет «Газета.ру».

Родственный ресурс

Несмотря на то что события произошли в Смоленской области , рассмотрение дела проходило в Твери . Конфликт интересов был налицо: мать Семенникова Галина Кива — судья Смоленского облсуда, ее сожитель — бывший начальник одного из отделов полиции области, ныне адвокат Василий Колосов. Дедушка Семенникова Александр Денисов — судья Смоленского облсуда в отставке.

После того как всем в отделении стало ясно, что задержанный действительно прокурорский работник, он позвонил своей маме. «Она приехала вызволять сына и попросила показать запись с места происшествия, а затем потребовала все удалить. Однако после отказа сотрудников полиции это сделать аудиосопровождение записи камер наблюдения в участке пропало, и разговор на повышенных тонах, а также фразу судьи „я их посажу, сыночек, ты не переживай“ слышали только присутствующие мигранты, которые свидетелями выступить отказались», —— отмечает «Газета.ру».

Адвокат Охнич при первом рассмотрении дела в Московском районном суде Твери утверждал, что дедушка Семенникова, судья и заслуженный юрист России , оказывает давление на судью. Однако судья Игорь Гоголев заявил, что никто на него не влияет, и вынес вердикт, приговорив подсудимых за «превышение должностных полномочий» к срокам от трех с половиной до четырех лет условного наказания. Гаишники не согласились с таким решением и обжаловали его, надеясь на оправдательный приговор. Недоволен остался и Семенников, надеявшийся на реальный срок для своих обидчиков. Гособвинение же усмотрело ряд процессуальных нарушений, и, в свою очередь, опротестовало приговор, согласившись, что факт предъявления Семенниковым удостоверения имел место.

Реальный пересмотр

В январе 2018 года приговор, вынесенный судьей Гоголевым, был отменен и дело вернулось в тот же суд. 27 апреля судья Дмитрий Журкин вынес новое решение, на принятие которого у него ушло семь часов. При этом судья вернулся в зал заседания на четыре часа позже объявленного им же времени.

Из полуторачасового выступления Журкина стало ясно, что помощник прокурора останется доволен новым вердиктом. Судья приговорил Игоря Садотенкова и Андрея Федоренкова к четырем годам, Алексея Полтавина — к трем с половиной годам колонии общего режима . Также бывшие гаишники должны выплатить Семенникову судебные издержки в размере 234 тысячи рублей и компенсировать 100 тысяч рублей морального вреда.

Прямо в зале суда на подсудимых, пришедших на суд без каких-либо «ссобоек», надели наручники и отвезли в СИЗО. А Семенников и его дед быстро ушли из зала заседания, отказавшись прокомментировать выигранное дело.

«Мы ждали справедливости и приговора по совести. Ни того, ни другого нет. Приговор основан исключительно и только на показаниях семейного подряда. Все остальные доказательства судом извращены и обращены в обратную сторону. Мы получили давление «машины» — нечего «возбухать» против власти. Безусловно, мы будем подавать жалобу», — сказал адвокат Ярослав Охнич. Сами сотрудники ГИБДД также уверены, что стали жертвами клановых связей в регионе.