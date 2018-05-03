ЦИК опроверг нарушения в ходе предвыборной президентской кампании в Татарстане 

Центризбирком опроверг возможность нарушений в ходе избирательной кампании на выборах президента в Татарстане. Соответствующая жалоба рассмотрена на очередном заседании ЦИК 3 мая.
В ЦИК поступило обращение от активистов Ассоциации наблюдателей Татарстана, суть которого в том, что избирком Татарстана провёл недостаточную разъяснительную работу перед выборами президента. ЦИК совместно с избиркомом Татарстана провели расследование, и обстоятельства, указанные в обращении, не подтвердились. Перед выборами и после них были проведены «круглые столы» и другие мероприятия. В день выборов работал общественный штаб по наблюдению за избирательным процессом.
Председатель Избирательной комиссии Татарстана Мидхат Шагиахметов отметил, что деятельность избиркома максимально открыта и доступна, заседания проходят в открытом режиме, с широким освещением в СМИ. «Непонятно, почему люди, которые имели возможности участвовать во всех предвыборных мероприятиях, говорят, что в республике нет площадок по обсуждению избирательной системы», — сказал он. Глава ЦИК Элла Памфилова предположила, что, возможно, наблюдателям не хватает общения с избиркомом. Она предложила представителям избиркома встретиться с активистами не на общем мероприятии, а отдельно.