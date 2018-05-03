ЦИК опроверг нарушения в ходе предвыборной президентской кампании в Татарстане

Центризбирком опроверг возможность нарушений в ходе избирательной кампании на выборах президента в Татарстане . Соответствующая жалоба рассмотрена на очередном заседании ЦИК 3 мая.

В ЦИК поступило обращение от активистов Ассоциации наблюдателей Татарстана, суть которого в том, что избирком Татарстана провёл недостаточную разъяснительную работу перед выборами президента. ЦИК совместно с избиркомом Татарстана провели расследование, и обстоятельства, указанные в обращении, не подтвердились. Перед выборами и после них были проведены «круглые столы» и другие мероприятия. В день выборов работал общественный штаб по наблюдению за избирательным процессом.