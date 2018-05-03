Ещё
ЦИК опроверг нарушения в ходе предвыборной президентской кампании в Татарстане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦИК опроверг нарушения в ходе предвыборной президентской кампании в Татарстане 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: Парламентская газета
Центризбирком опроверг возможность нарушений в ходе избирательной кампании на выборах президента в Татарстане. Соответствующая жалоба рассмотрена на очередном заседании ЦИК 3 мая.
В ЦИК поступило обращение от активистов Ассоциации наблюдателей Татарстана, суть которого в том, что избирком Татарстана провёл недостаточную разъяснительную работу перед выборами президента. ЦИК совместно с избиркомом Татарстана провели расследование, и обстоятельства, указанные в обращении, не подтвердились. Перед выборами и после них были проведены «круглые столы» и другие мероприятия. В день выборов работал общественный штаб по наблюдению за избирательным процессом.
Председатель Избирательной комиссии Татарстана Мидхат Шагиахметов отметил, что деятельность избиркома максимально открыта и доступна, заседания проходят в открытом режиме, с широким освещением в СМИ. «Непонятно, почему люди, которые имели возможности участвовать во всех предвыборных мероприятиях, говорят, что в республике нет площадок по обсуждению избирательной системы», — сказал он. Глава ЦИК Элла Памфилова предположила, что, возможно, наблюдателям не хватает общения с избиркомом. Она предложила представителям избиркома встретиться с активистами не на общем мероприятии, а отдельно.
Парламентская газета: последние новости
Как навести порядок на информационном рынке Двойные стандарты и политические мотивы Кабмин рассказал о системе маркировки товаров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США386
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы101
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе247
ЦБ резко повысил курс доллара73
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка130
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:15
Бузова планирует заменить Telegram
Интернет Наука и техника
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:29
Стоцкая стала жертвой обмана
Шоу-бизнес Общество
00:10
Фанаты дали совет Терешиной
Шоу-бизнес
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
Раскрыты подробности самоубийства Avicii
Шоу-бизнес
03:53
Названа худшая рок-группа в истории
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение