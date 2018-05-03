Ещё
В Воронеже спонсоры вдвое увеличили зрелищность салюта к Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронеже спонсоры вдвое увеличили зрелищность салюта к Дню Победы 

Вести Воронеж 58 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Неизвестные добавили на проведение фейерверка 1,3 млн рублей. Салют, который прогремит над Воронежем в День Победы, подорожал вдвое. К 1,3 млн рублей, которые выделили на проведение фейерверка областные власти, еще столько же добавили спонсоры. Два дополнительных аукциона на проведение фейерверка на 900 млн и 400 млн рублей объявили в конце апреля. «Усилит» салют основной подрядчик — ОАО «Пиро-Росс». Компания стала победителем тендера на 1,41 млн рублей, объявленного властями в конце марта, снизив цену на 100 тыс. рублей. За эти деньги подрядчик 9 мая выпустит с дамбы Чернавского моста 1160 зарядов. За спонсорские средства, которые 24 апреля поступили на счёт заказчика фейерверка, Воронежского концертного зала, «Пиро-Росс» добавит к уже обещанным залпам ещё 737 зарядов. Это усилит зрелищность салюта, сообщили в концертном зале. Московская компания «Пиро-Росс», которая с 2015 года ежегодно запускает салюты ко Дню Победы. В 2017 году компания также провела праздничный фейерверк ко Дню города, в январе 2018 года — ко Дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, в феврале — ко Дню защитника Отечества. Елена Гончарова
Вести Воронеж: последние новости
Глава воронежского «Дорожного агентства» Михаил Найчук покинет свой пост Плата за отдых и увеличение зарплат. Что изменится в жизни россиян с 1 мая Вместо бутика – социальный магазин. Чем заменят «крестьянскую» лавку Стерлигова в Воронеже
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США386
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы101
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе247
ЦБ резко повысил курс доллара73
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка130
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:15
Бузова планирует заменить Telegram
Интернет Наука и техника
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:29
Стоцкая стала жертвой обмана
Шоу-бизнес Общество
00:10
Фанаты дали совет Терешиной
Шоу-бизнес
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
Раскрыты подробности самоубийства Avicii
Шоу-бизнес
03:53
Названа худшая рок-группа в истории
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение