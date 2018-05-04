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Под Воронежем на полигоне Погоново прошла репетиция салюта Победы
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Под Воронежем на полигоне Погоново прошла репетиция салюта Победы 

Вести Воронеж 45 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Воронежский Победный салют в этом мае зазвучит по-другому. Военные изменят расстановку орудий на дамбе у Чернявского моста. Пушки повернут не в его сторону, как прежде, а в направлении правого берега. Так, обещают, звук отразится и станет ещё громогласней. К месту проведения салюта техника отправится уже в полдень 9 мая. Празднично «красить небо» сегодня тренировались на полигоне Погоново. Паре салютных установок на месте придали праздничный вид — на бортах появились звезды и георгиевские ленты. После технику зарядили пластиковыми шарами. «Разговаривать» вместо установок по традиции станут три «Рапиры» — противотанковые пушки. Синхронность как раз и отрабатывали на репетиции.
А вот насладиться всеми красками победного салюта так и не получилось. Огни потерялись на фоне безоблачного неба, оставляя после себя вполне чёткие колечки дыма. Кстати, несколько во время тренировки так и не взлетели ввысь. Второго шанса несработавшим «шарам» не дают, их отправляют на утилизацию. В общей сложности в День Победы пушки дадут 30 залпов. В установках разместят 340 зарядов. В гигантские шары раскроются они довольно высоко над Воронежем. — Высота составляет от 200 до 300 метров. Изменили саму расстановку, цветовая палитра у нас осталась та же. Это получается, синий, зелёный, красный, жёлтый цвета. Мы изменили их порядок для того, чтобы придать больше эффекта салюту, — пояснил командир салютной установки Иван Силка.
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