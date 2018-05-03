Эрозии и нерациональное землепользование. Почему «худеет» чернозём?

Пыльные бури и трещины на земной коре — такой пейзаж любят представлять в фильмах о конце света. Однако об ухудшении состояния почвы говорят и учёные. Не исключение и визитная карточка Курской области — знаменитый чернозём.

Как его сохранить, обсуждали эксперты. Международная научно-практическая конференция по проблемам почвоведения, экологии и земледелия прошла в Курске на базе Всероссийского научно-исследовательского института земледелия и защиты почв от эрозии. «АиФ-Черноземье» пообщался с ее участницей — доктором сельскохозяйственных наук Ниной Масютенко.

Переживаем переломный момент

Вероника Тутенко, «АиФ-Черноземье»: Нина Петровна, почему курский чернозём называют царём почв?

Нина Масютенко: Он отличается повышенным содержанием гумуса, или, иначе говоря, перегноя, что и придаёт зернистую структуру, обогащённость питательными веществами. Это способствует получению хороших урожаев сельскохозяйственных культур. Появление такой плодородной почвы обусловлено климатическими и гидротермическими условиями нашей зоны. Но главное — чернозём формируется под воздействием естественной травянистой растительности. Её надземная часть и корни в процессе естественного разложения как раз и создают тот самый перегной, который делает наш чернозём уникальным. Процесс этот требует сотен и тысяч лет. Почвы, которыми мы располагаем сейчас, сформировались полторы-две тысячи лет назад, до активного освоения сельскохозяйственных земель, и в чернозёме тогда содержалось от 9 до 12% гумуса. Именно за эти свойства наш чернозём в годы войны эшелонами вывозили в Германию

— Каков сейчас этот показатель?

— По Курской области он составляет в среднем 5-6%, в некоторых районах ниже 3%. Содержание гумуса снижается как из-за эрозионных процессов на склонах, так и в результате распашки сельскохозяйственных земель, механической обработки, недостаточного использования в севообороте многолетних трав, дефицита органических удобрений и, напротив, избытка химических. К сожалению, сейчас почва изменяется за гораздо более сжатые сроки и совсем не в лучшую сторону. Уже через сотню лет мы можем безвозвратно потерять половину гумусового слоя, то есть, по сути, утратить наш чернозём в том виде, в каком он существует. Живая часть почвы нуждается в оздоровлении, гумус теряет своё качество, в его составе увеличивается доля инертной части. Мы переживаем переломный момент, и, если не перейти к рациональному землепользованию, последствия будут плачевны. В противном случае нам нечего будет оставить потомкам.

Пыльные бури

— В последние годы курские аграрии получают рекордные урожаи. Не истощает ли это почву?

— Здесь, действительно, важно вовремя принять профилактические меры. С одной стороны, повышение урожайности озимой пшеницы в нашем регионе обусловлено достижениями селекции. С другой стороны, это требует внесения в почву достаточного количества не только минеральных, но и в первую очередь органических удобрений. Для каждого вида культуры их соотношение индивидуально.

Крупные хозяйства должны применять научно обоснованный севооборот, не забывать, что многолетние бобовые травы восстанавливают плодородие почв. Большая ошибка — из года в год сеять только сахарную свёклу или только зерновые. Сельскохозяйственные культуры надо чередовать. Лет 5-6 назад, когда в нашем регионе очень активно занимались выращиванием сахарной свёклы, в Курской области наблюдались пыльные бури. При нерациональном использовании почва потеряла структуру и разрушилась до мельчайших частиц. Сильный ветер сносил 7-8 сантиметров верхнего слоя. В таких случаях защитную роль играют лесополосы, но сейчас высадкой деревьев по периметру полей мало кто занимается.

— Большой проблемой является и эрозия почв?

— Да, это распространённый процесс. Грунт разрушает как сама природа — потоки талых, ливневых, дождевых вод, ветра — так и человек. В 1972 году, когда наш институт был только образован, проблема уже остро стояла на всём нынешнем постсоветском пространстве. В мире эрозия уносит от 25 до 40 млрд тонн верхнего слоя почвы ежегодно, что значительно снижает урожайность сельскохозяйственных культур. Ежегодные потери производства зерновых вследствие эрозии в мире достигают 7,6 млн тонн. В Курской области земли, частично или полностью потерявшие плодородие, составляют 56% от обрабатываемых, а в Белгородской — 80%.

Как спасти ёжика?

— Большой вред наносят несанкционированные свалки. В Курской области они занимают около 70 гектаров и хранят 1 млн тонн отходов. Если на их месте земля не будет рекультивирована (а на это требуются десятки лет), на ней нельзя ничего выращивать.

— К утилизации отходов нужно подходить грамотно. Вдумайтесь: одна выброшенная батарейка загрязняет тяжелыми металлами 20 квадратных метров земли, 300 кубометров воды. Сдав её в пункт утилизации, вы спасёте два дерева, двух кротов, одного ёжика, нескольких сотен дождевых червей. В 2015 году наш институт объявил бессрочную акцию по сбору использованных батареек, которые мы затем отвозим в пункт в ТРК «Пушкинский» ( магазин «Эльдорадо» ). К нам в приёмную их теперь активно приносят не только сотрудники, но и жители близлежащих домов.

— Нина Петровна, а где в Курской области, на ваш взгляд, лучший чернозём?

— В Советском, Касторенском, Солнцевском районах. А на севере и западе области, в её более лесистых частях, почвы более «кислые», которым требуется известкование.

— Что посоветуете дачникам, чтобы повысить плодородие своих шести соток?

— Чтобы обогащать землю у себя на участке ценным гумусом, нужно отвести на даче место под компост, где скошенная трава складировалась бы в одной куче. Можно добавить в неё немного комплексных минеральных удобрений. Постепенно в этом месте будет образовываться перегной. Чтобы выходил газ, кучу несколько раз протыкайте. Весной вносите перегной на грядки. Кстати, не обязательно ждать целый год. Уже летом остатки травы добавляйте как зелёное удобрение.

Полмиллиона за порчу земли

Год назад в Курске оштрафовали на 40 тысяч рублей московскую фирму «Радон». При производстве земельных работ на участке в 648,5 кв. метров на территории Дичнянского сельсовета Курчатовского района столичные строители испортили почву. Кроме того, специалисты территориального Управления Россельхознадзора рассчитали, на какую сумму был причинён вред земле. Получилось 518 784 рублей. Однако платить эту сумму фирма не захотела. Россельхознадзор обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании денег. И вот недавно было вынесено решение — иск удовлетворен в полном объёме.

«ООО «Радон» также обязали обеспечить разработку проекта рекультивации нарушенных земель и провести работы по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды», — рассказывают в Россельхознадзоре.

Решение суда уже вступило в законную силу.