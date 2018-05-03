«БалтСтрой» требует от Минкультуры 159 млн руб

"АО «БалтСтрой» — исковое заявление. Сумма исковых требований — 158,88 миллиона рублей", — сообщается в карточке дела.

Ранее в январе арбитраж отказал экс-подрядчику реконструкции консерватории во взыскании с дирекции около 154 миллионов рублей. Суд первой инстанции мотивировал это тем, что соответствующие контракты были расторгнуты сторонами разбирательства «по взаимному согласию сторон, разногласия на момент подписания данных документов у сторон отсутствовали». Арбитраж также пришел к выводу, что истцом в лице «БалтСтроя» «не доказана причинно-следственная связь между действиями ответчика и понесенными им убытками».

Согласно картотеке арбитражных дел, Северо-Западная дирекция в свою очередь через суд требует взыскания с «Балтстроя» неустойки в размере около 333 миллионов рублей. Слушания по делу назначены на 17 мая.

В апреле 2017 года ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» и компания «БалтСтрой» по соглашению сторон расторгли три контракта на реконструкцию и реставрацию основного здания консерватории Петербурга на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. Сейчас реконструкцией консерватории занимается новый подрядчик — компания «Меандр». В октябре руководитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Наталья Волынская сообщала журналистам, что завершение работ запланировано на конец 2019 года, их общая стоимость — около 5 миллиардов рублей.

Шестиэтажное здание музыкального высшего учебного заведения возведено в 1891–1896 годах по проекту Владимира Николя с частичным использованием фундаментов и капитальных стен разобранного Большого каменного театра. Постройка имеет в своем составе малый зал, большой зал, административные и учебные помещения, библиотеку, а также предприятия общественного питания. Его общая площадь превышает 21 тысячу квадратных метров.