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Москвичи отметили праздник цветения сакуры
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Москвичи отметили праздник цветения сакуры 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Корреспондент «ВМ» выяснял, что означает символ японской культуры для жителей столицы.
В яркий солнечный день цветы сакуры в Бирюлевском дендропарке выглядят особенно ярко. Слабые порывы ветра колеблют лепестки, и они превращаются в сотни крохотных калейдоскопов. Вот она, японская магия в действии. Мимо нее невозможно пройти, не остановившись хотя бы на пару секунд.
— Будто на другой конец света попали, — оглядываются по сторонам подружки-студентки, проходя через маленький деревянный мостик.
Такие же, кстати, можно увидеть и в Японии.
Сезон цветения японской вишни относительно короткий. После раскрытия первых бутонов деревья стоят в цвету от нескольких дней или даже часов до недели, после чего начинают опадать. Чем ветренее погода, тем короче цветение.
Студентка Мария Стручкова пришла в Бирюлевский дендропарк именно ради того, чтобы увидеть это редкое природное явление. Специально привела с собой подружек. Девушка увлеклась культурой Японии всего полгода назад, и еще ни разу не видела, как распускаются цветы сакуры. И тут — такая удача. От ее дома до парка — всего две остановки на автобусе.
— Говорят, если прийти в первый день цветения, то удача будет сопутствовать весь год, — Мария рассказывает подругам одно из японских поверий.
Помимо обычной прогулки и любования цветами, на празднике Ханами любой желающий может научиться рисовать иероглифы или станцевать один из японских народных танцев.
Где ещё можно увидеть сакуру?
— в Главном Ботаническом саду имени Цицина;
— в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»;
— на аллее возле главного здания МГУ.
КСТАТИ
В Бирюлевском дендропарке сакура появилась в октябре 2010 года, когда известный японский меценат Ютаки Миясини заложил там целую рощу сакуры. Позже в дендропарке появились японский «сад камней», «сухой ручей» и сеть извилистых дорожек.
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