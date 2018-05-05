Москвичи отметили праздник цветения сакуры

Корреспондент «ВМ» выяснял, что означает символ японской культуры для жителей столицы.

В яркий солнечный день цветы сакуры в Бирюлевском дендропарке выглядят особенно ярко. Слабые порывы ветра колеблют лепестки, и они превращаются в сотни крохотных калейдоскопов. Вот она, японская магия в действии. Мимо нее невозможно пройти, не остановившись хотя бы на пару секунд.

— Будто на другой конец света попали, — оглядываются по сторонам подружки-студентки, проходя через маленький деревянный мостик.

Такие же, кстати, можно увидеть и в Японии

Сезон цветения японской вишни относительно короткий. После раскрытия первых бутонов деревья стоят в цвету от нескольких дней или даже часов до недели, после чего начинают опадать. Чем ветренее погода, тем короче цветение.

Студентка Мария Стручкова пришла в Бирюлевский дендропарк именно ради того, чтобы увидеть это редкое природное явление. Специально привела с собой подружек. Девушка увлеклась культурой Японии всего полгода назад, и еще ни разу не видела, как распускаются цветы сакуры. И тут — такая удача. От ее дома до парка — всего две остановки на автобусе.

— Говорят, если прийти в первый день цветения, то удача будет сопутствовать весь год, — Мария рассказывает подругам одно из японских поверий.

Помимо обычной прогулки и любования цветами, на празднике Ханами любой желающий может научиться рисовать иероглифы или станцевать один из японских народных танцев.

Где ещё можно увидеть сакуру?

— в Главном Ботаническом саду имени Цицина;

— в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»;

— на аллее возле главного здания МГУ.

КСТАТИ

В Бирюлевском дендропарке сакура появилась в октябре 2010 года, когда известный японский меценат Ютаки Миясини заложил там целую рощу сакуры. Позже в дендропарке появились японский «сад камней», «сухой ручей» и сеть извилистых дорожек.