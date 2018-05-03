Синдром сухого глаза у активных пользователей интернета

Часы, проведенные на просторах интернета, с пристальным взглядом, устремленным в экран гаджетов — мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, компьютера, не проходят даром для наших глаз. Чрезмерное увлечение соцсетями и серфингом в интернете может стать причиной развития синдрома сухого глаза и даже снижения остроты зрения, в случае прогрессирования заболевания и вовлечения в процесс роговицы.

Почему развивается сухость глаз?

В ходе общения в социальных сетях или серфинга по сайтам пользователь непроизвольно начинает реже моргать. Это рефлекторная реакция: когда человек сосредоточен на чем-то, рассматривает это, он моргает реже. Но одно дело — рассмотреть какой-то предмет и отложить его. Совершенно другое — сосредоточенно глядеть в экран гаджета на протяжении нескольких часов. Слеза в условиях редкого моргания испаряется с поверхности глаза намного быстрее, скорость же ее продукции остается прежней. Результатом становится сухость глазной поверхности, которая со временем приобретает хроническое течение, развивается синдром сухого глаза. Ситуация может усугубляться, если в помещении работает кондиционер — он сушит воздух, в таких условиях слеза испаряется ещё быстрее, или же если пользователь интернета носит контактные линзы — они меняют структуру слезы и являются фактором риска для синдрома сухого глаза. При развитии заболевания состав слезной жидкости может меняться, что служит дополнительным фактором, ухудшающим течение заболевания и способствующего развитию осложнений.

На что нужно обратить внимание?

Проявления синдрома сухого глаза достаточно характерны, чаще всего человек описывает дискомфорт, который он испытывает, не просто как сухость глаз, а как ощущение «песка в глазах», попавшего в глаза инородного тела. Беспокоит навязчивое жжение, резь в глазах, желание зажмуриться или промыть глаза водой. При этом слезной жидкости может вырабатываться меньше, чем необходимо или, наоборот, больше, вплоть до слезотечения, которое не приносит облегчения и лишь мешает работать. Интенсивность симптомов варьирует от умеренного, «терпимого» дискомфорта до сильного жжения.

Синдром сухого глаза: что делать?