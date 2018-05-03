Синдром сухого глаза у активных пользователей интернета 

Часы, проведенные на просторах интернета, с пристальным взглядом, устремленным в экран гаджетов — мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, компьютера, не проходят даром для наших глаз. Чрезмерное увлечение соцсетями и серфингом в интернете может стать причиной развития синдрома сухого глаза и даже снижения остроты зрения, в случае прогрессирования заболевания и вовлечения в процесс роговицы.
Почему развивается сухость глаз?
В ходе общения в социальных сетях или серфинга по сайтам пользователь непроизвольно начинает реже моргать. Это рефлекторная реакция: когда человек сосредоточен на чем-то, рассматривает это, он моргает реже. Но одно дело — рассмотреть какой-то предмет и отложить его. Совершенно другое — сосредоточенно глядеть в экран гаджета на протяжении нескольких часов. Слеза в условиях редкого моргания испаряется с поверхности глаза намного быстрее, скорость же ее продукции остается прежней. Результатом становится сухость глазной поверхности, которая со временем приобретает хроническое течение, развивается синдром сухого глаза. Ситуация может усугубляться, если в помещении работает кондиционер — он сушит воздух, в таких условиях слеза испаряется ещё быстрее, или же если пользователь интернета носит контактные линзы — они меняют структуру слезы и являются фактором риска для синдрома сухого глаза. При развитии заболевания состав слезной жидкости может меняться, что служит дополнительным фактором, ухудшающим течение заболевания и способствующего развитию осложнений.
На что нужно обратить внимание?
Проявления синдрома сухого глаза достаточно характерны, чаще всего человек описывает дискомфорт, который он испытывает, не просто как сухость глаз, а как ощущение «песка в глазах», попавшего в глаза инородного тела. Беспокоит навязчивое жжение, резь в глазах, желание зажмуриться или промыть глаза водой. При этом слезной жидкости может вырабатываться меньше, чем необходимо или, наоборот, больше, вплоть до слезотечения, которое не приносит облегчения и лишь мешает работать. Интенсивность симптомов варьирует от умеренного, «терпимого» дискомфорта до сильного жжения.
Синдром сухого глаза: что делать?
Терпеть даже легкий дискомфорт нельзя — сам по себе он не пройдет, более того, могут развиться осложнения. Нужно воспользоваться препаратами из группы слезозаменителей — так называют средства, восполняющие недостаток собственной слезной жидкости. Причем чем ярче проявляется симптоматика синдрома сухого глаза, тем более интенсивным и направленным должно быть восстановление слезной пленки. Глазные капли Окутиарз, благодаря включению в их состав гиалуроновой кислоты сверхвысокой молекулярной массы, помогают устранить ощущение сухости глаз, возникающее ближе к вечеру, после длительной, напряженной зрительной работы. Катионорм — единственная в России катионная эмульсия для увлажнения глаз, которая способствует не просто увлажнению глаза, но восстановлению всех трех слоев слезной пленки и облегчает выраженные симптомы синдрома сухого глаза, когда они проявляются в течение всего дня, даже утром. Оба эти препарата относятся к так называемым бесконсервантным препаратам искусственной слезы, что сводит к минимуму риск токсического влияния консерванта на глазную поверхность, кроме того, их можно закапывать непосредственно на контактные линзы. Также можно применять Офтагель — глазной гель с максимальной концентрацией увлажняющего компонента — карбомера, который может облегчить ощущение сухости глаз без частых нанесений, кроме того, его можно применять в ночное время как средство дополнительного увлажнения глазной поверхности. Разумеется, лучшим дополнением препаратов-слезозаменителей будет регулирование режима пользования интернетом. Рекомендуется регулярно прерывать серфинг по Всемирной паутине, чтобы сделать специальную гимнастику для глаз или просто закрыть их на пару минут, давая им отдохнуть. Наталья Намжилцыренова, врач-офтальмолог, клиника «Семейный доктор», г. Москва