Время отправления и прибытия поездов ФПК на билетах с августа будут указывать по местному времени

«В целях улучшения качества обслуживания пассажиров холдинг «РЖД» изменяет порядок отображения времени прибытия и отправления на проездных документах для поездов дальнего и пригородного сообщения. Теперь на железнодорожных билетах будет обозначаться только местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира. Сейчас на бланках фиксируется московское время прибытия и отправления, а также местное время», — сообщили в пресс-службе отметив, что нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 г.

В компании также пояснили, что бланки проездных документов с обновленным форматом отображения времени для поездов дальнего следования внутригосударственного сообщения появятся в продаже с 4 мая (за 90 суток до даты начала поездки).

«Для удобства пассажиров время прибытия и отправления на проездных документах будет указаны с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского (отправление в ЧЧ:ММ по местному времени (МСК+3). Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах, на платформенных указателях и вокзальных электронных часах», — рассказали в пресс-службе.

В компании напомнили, что, кроме информации о дате и времени отправления и прибытия поезда, времени нахождения в пути, нумерации вагона и места, а также полных наименований начальной и конечной станций маршрута, на билетах пассажиры также могут увидеть подробную информацию о гарантированных в поездке услугах.

«Она отображается на бланках проездных документов поездов дальнего следования в виде пиктограмм (специальных значков) с июля 2017 г. Пиктограммы подсказывают пассажирам, оборудован ли вагон кондиционером и биотуалетом, предоставляется ли в поездке комплект постельного белья или питания. Специальные значки также указывают, имеется ли в вагоне возможность провоза мелких домашних животных», — заключили в ФПК.