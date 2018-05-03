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В Орловской области зафиксирован клещевой боррелиоз
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В Орловской области зафиксирован клещевой боррелиоз 

РИА 57 58 минут назад
Фото: РИА 57
Роспотребнадзор по Орловской области проводит еженедельный мониторинг за заболеваемостью населения инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей.
По информации на конец апреля, в лечебно-профилактические учреждения семи районов Орловской области обратилось 18 человек, пострадавших от укусов клещей, среди них 5 детей. В зону риска попали Орловский, Урицкий, Новосильский, Покровский, Ливенский, Мценский и Орел. По результатам лабораторных исследований инфицированность боррелиями клещей, снятых с людей, составила 11,1%. Из заболеваний, передаваемых с укусом клещей, на территории области регистрируется клещевой боррелиоз.
В ведомстве напомнили, что основными мерами, направленными на предупреждение заболевания, остаются меры неспецифической профилактики: безопасное поведение на территории, опасной в отношении клещей, акарицидные обработки. В этом сезоне на территории Орловской области проведут акарицидные обработки на площади 300 га.
С 1 по 15 мая 2018 года в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» работает горячая линия по профилактике инфекций, передающихся с укусами клещей.
Задать вопросы Вы можете с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13-00 до 13-45) по телефонам «горячих линий»:
— отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области 42-91-82, 41-53-11;
— территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны 8 (486 77) 2-07-33, 7-13-34;
— территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Мценске 8 (486 46) 4-15-39, 4-03-90, 2-08-39;
— территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Кромы 8 (486 43) 2-15-98;
— территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье 8 (486 76) 2-47-27, 2-39-49  Сообщение В Орловской области зафиксирован клещевой боррелиоз появились сначала на РИА 57.
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