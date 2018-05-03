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Производители из Удмуртии и Марий Эл привезли свою продукцию на ярмарку в Черемушки
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Производители из Удмуртии и Марий Эл привезли свою продукцию на ярмарку в Черемушки 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Ярмарка, на которой представлены продукты из Республики Марий Эл и Удмуртской Республики, открылась возле станции метро «Профсоюзная». Продаваться товары этих регионов будут до 7 мая.
Также на Юго-Западе Москвы работает региональная ярмарка на пересечении Новоясеневского проспекта и Профсоюзной улицы — там продаются продукты из Белгородской области. Стоит добавить, что после трехдневного перерыва, с 11 мая на Нахимовском проспекте, владение 51/21, будут проходить Дни Тамбовской области.
Напомним, региональная ярмарка — это периодически или разово организуемая и проводимая ярмарка по продаже товаров заявленных регионов и отраслевых ассоциаций в целях реализации межправительственных и межрегиональных соглашений в области торгово-экономического сотрудничества, а также поддержки российских производителей товаров.
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