Производители из Удмуртии и Марий Эл привезли свою продукцию на ярмарку в Черемушки 

Ярмарка, на которой представлены продукты из Республики Марий Эл и Удмуртской Республики, открылась возле станции метро «Профсоюзная». Продаваться товары этих регионов будут до 7 мая.
Также на Юго-Западе Москвы работает региональная ярмарка на пересечении Новоясеневского проспекта и Профсоюзной улицы — там продаются продукты из Белгородской области. Стоит добавить, что после трехдневного перерыва, с 11 мая на Нахимовском проспекте, владение 51/21, будут проходить Дни Тамбовской области.
Напомним, региональная ярмарка — это периодически или разово организуемая и проводимая ярмарка по продаже товаров заявленных регионов и отраслевых ассоциаций в целях реализации межправительственных и межрегиональных соглашений в области торгово-экономического сотрудничества, а также поддержки российских производителей товаров.