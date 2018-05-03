Ярославская область — в числе лидеров по внедрению системы электронной ветеринарной сертификации

Ярославская область занимает передовые позиции по внедрению системы электронной ветеринарной сертификации в Российской Федерации . Регион на первом месте по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов по количеству в расчете на душу населения. Только за первый квартал в системе документооборота оформлено свыше 4,28 миллиона электронных ветеринарных сопроводительных документов, а на одну тысячу населения в месяц оформляется более 1400 документов.

Ярославскую область на мероприятии представлял директор департамента ветеринарии ­— главный государственный ветеринарный инспектор региона Александр Чавгун. Он рассказал коллегам о накопленном опыте работы с электронным документооборотом.

На сегодняшней день динамика внедрения электронной ветеринарной сертификации остается позитивной, количество ежемесячно оформляемых электронных ВСД продолжает расти. Ярославская область на 96 процентов вышла на электронное оформление таких документов.

Оформление ВСД на подконтрольные государственной ветеринарной службе товары с 1 июля 2018 года будет производиться исключительно в электронной форме. Ярославская область к этому готова.