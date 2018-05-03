На Западе Москвы стартовал проект «Память бережно храня»

Торжественный старт проекта «Память бережно храня» сегодня был дан в Музее Победы на Поклонной горе. Церемония открытия прошла у памятника странам — участницам антигитлеровской коалиции на Аллее Партизан.

«Главная тема пятой благотворительной программы проекта «Память бережно храня» в этом году — «Союзники по антигитлеровской коалиции и ленд-лизу». Неслучайно мы открываем мероприятие здесь, у памятника в Музее Победы, — отметил учредитель благотворительного фонда «Открытые Сердца» — организатора проекта Дмитрий Поважный. — Этот проект посвящен всем тем, кто рисковал своей жизнью, выполняя гражданский и военный долг».

Как отметил советник председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Ростислав Мединский , «если бы не было жертвенного подвига наших солдат и офицеров, всего советского народа — возможно вся история человечества пошла бы совсем по другому пути развития». «Нам важно помнить, что современный мир и его благополучие основаны на Великой Победе нашего народа. Невиданный героизм на фронтах и в тылу сплоченных советских людей всех возрастов сделал эту войну поистине Великой Отечественной», — подчеркнул он.

«Помощь по ленд-лизу пришла своевременно. Уже в 1942 году мы начали получать тушенку, самолеты, танки, орудия и машины, — напомнил Антошкин. — Союзниками было передано более 14 тысяч самолетов, более 600 тысяч автомобилей и миллионы тонн тушенки, огромное количество танков, бронетранспортеров, другой техники и военного имущества. В том числе, через Аляску США было передано 8,5 тысяч самолетов. Мы потеряли 105 летчиков. Американцы и канадцы около 200 летчиков, и по наше просьбе в центре Аляски, в Фэрбэнксе, установлен монумент дружбы советских и американских летчиков».