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Третий новый конвертер Kumera установят на «Карабашмеди»
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Третий новый конвертер Kumera установят на «Карабашмеди» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В мае 2018 года в ЗАО «Карабашмедь» (входит в Группу "Русская медная компания") начнется установка последнего из трех новых конвертеров Kumera емкостью 150 тонн. Пусконаладочные работы на этом агрегате запланированы на III квартал.
Модернизация химико-металлургического комплекса входит в программу мероприятий, реализуемых на «Карабашмеди» в соответствии с соглашением, заключенным в ноябре 2016 года между предприятием, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором и правительством Челябинской области.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, новые конвертеры Kumera, два из которых были установлены еще в 2017 году, оснащены газоплотными и аспирационными напыльниками. Они позволят не только минимизировать нагрузку на окружающую среду, но и существенно улучшить условия труда металлургов.
Параллельно на «Карабашмеди» создается целый комплекс сопутствующих технологий: завершается монтаж сухого электрофильтра, смонтированы два дымососа, ведется устройство технологических газоходов.
Все это позволит увеличить мощность предприятия до 150 тысяч тонн черновой меди в год, в том числе 130 тысяч тонн — из минерального сырья. Инвестиций в модернизацию «Карабашмеди» в 2018 году превысят 2 миллиарда рублей.
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