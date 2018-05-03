Третий новый конвертер Kumera установят на «Карабашмеди»

В мае 2018 года в ЗАО «Карабашмедь» (входит в Группу "Русская медная компания" ) начнется установка последнего из трех новых конвертеров Kumera емкостью 150 тонн. Пусконаладочные работы на этом агрегате запланированы на III квартал.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, новые конвертеры Kumera, два из которых были установлены еще в 2017 году, оснащены газоплотными и аспирационными напыльниками. Они позволят не только минимизировать нагрузку на окружающую среду, но и существенно улучшить условия труда металлургов.

Параллельно на «Карабашмеди» создается целый комплекс сопутствующих технологий: завершается монтаж сухого электрофильтра, смонтированы два дымососа, ведется устройство технологических газоходов.

Все это позволит увеличить мощность предприятия до 150 тысяч тонн черновой меди в год, в том числе 130 тысяч тонн — из минерального сырья. Инвестиций в модернизацию «Карабашмеди» в 2018 году превысят 2 миллиарда рублей.