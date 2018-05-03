Новые велодорожки появятся на набережной Адмиралтейского канала и Большом проспекте ВО

В Василеостровском и Адмиралтейском районах появятся новые веломаршруты. Контракт на их проектирование заключил «Городской центр управления парковками». Ранее эти маршруты выбрали в результате конкурса проектов «Твой бюджет».

Первый веломаршрут начнется от 1-й линии В. О. до Наличной улицы, второй — от набережной Адмиралтейского канала до Гороховой улицы. Протяженность первого составит 3,3 километра, второго — 1,9 километра.

Ранее в Петербурге объявили конкурс на проектирование трех блоков велосипедных маршрутов: от Благовещенского моста до набережной реки Фонтанки, от набережной Фонтанки до набережной Обводного канала (по Измайловскому проспекту) и по набережной Фонтанки от Гороховой улицы до Старо-Петергофского проспекта.

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