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Новые велодорожки появятся на набережной Адмиралтейского канала и Большом проспекте ВО
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Новые велодорожки появятся на набережной Адмиралтейского канала и Большом проспекте ВО 

Собака 52 минуты назад
Фото: Собака
В Василеостровском и Адмиралтейском районах появятся новые веломаршруты. Контракт на их проектирование заключил «Городской центр управления парковками». Ранее эти маршруты выбрали в результате конкурса проектов «Твой бюджет».
Первый веломаршрут начнется от 1-й линии В. О. до Наличной улицы, второй — от набережной Адмиралтейского канала до Гороховой улицы. Протяженность первого составит 3,3 километра, второго — 1,9 километра.
Ранее в Петербурге объявили конкурс на проектирование трех блоков велосипедных маршрутов: от Благовещенского моста до набережной реки Фонтанки, от набережной Фонтанки до набережной Обводного канала (по Измайловскому проспекту) и по набережной Фонтанки от Гороховой улицы до Старо-Петергофского проспекта.
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