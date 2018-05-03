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Под Волгоградом нашли останки золотоордынского времени
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Под Волгоградом нашли останки золотоордынского времени 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Туристы, отдыхавшие на майских праздниках в Ленинском районе Волгоградской области, обнаружили человеческие череп, кости и кирпич. По предварительным данным, находка может относиться к эпохе Золотой Орды. Рядом с селом Колобовка такие «сокровища» не редкость.
Останки на поверхности земли у села Колобовка обнаружил волгоградец Александр Черных.
— Неподалёку от села мы встали у реки с палатками, я пошёл по обрыву гулять и нашёл захоронение, — рассказывает Александр V1.ru. — Для меня это было неожиданное утро. Очевидно, что эти останки — не современные. Это легко определить даже по состоянию зубов. Метрах в ста от находки обнаружили ещё другие кости с фрагментами черепа. Найденные черепа и кости мы прикопали землей, а данные о месте обнаружения передали по GPS археологам.
По словам доцента кафедры отечественной истории и историко-краеведческого образования ВГСПУ Андрея Лапшина, место найденных останков располагается в зоне одного из крупнейших археологических памятников Восточной Европы эпохи Средневековья.
— Село Колобовка находится неподалёку от развалин бывшей столицы Золотой Орды, — рассказывает Андрей Лапшин. — Это место известно как Царёвское Городище. Квадратный по форме кирпич характерен для строений золотоордынской эпохи. Скорее всего, люди наткнулись на обычное погребение того времени. Прилегающая территория к селу Царёв всегда была богата подобными находками.
В региональном управлении МВД по Волгоградской области пояснили, что вызвать полицию при обнаружении подобных находок приветствуется, но делать это не обязательно.
— Это гражданское дело каждого человека, — пояснили в правоохранительных органах. — Можно позвонить по телефону 02 или по телефону доверия в Волгограде 30-44-44. В этом конкретном случае лучше обратиться в отдел полиции по Ленинскому району. Далее останками будут заниматься другие специалисты.
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