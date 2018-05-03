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Товары из Удмуртии и Марий Эл привезли на ярмарку в Черемушки
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Товары из Удмуртии и Марий Эл привезли на ярмарку в Черемушки 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Возле станции метро «Профсоюзная» открылась новая сессия региональных ярмарок. На этот раз свои товары в Черемушки привезли предприниматели из Республики Марий Эл и Удмуртской Республики. Продаваться товары этих регионов будут до 7 мая.
Кроме площадки у «Профсоюзной» на Юго-Западе Москвы продолжит свою работу ярмарка на пересечении Новоясеневского проспекта и Профсоюзной улицы — там продаются продукты из Белгородской области. Стоит добавить, что после трехдневного перерыва, с 11 мая, на Нахимовском проспекте, владение 51/21, будут проходить Дни Тамбовской области — представители этого региона привезут в Черемушки лучшие продукты высшего качества.
Напомним, продолжают привлекать покупателей и ярмарки выходного дня. На этих ярмарках можно приобрести продукцию сельхозпроизводителей: овощи, фрукты, зелень, ягоды, джемы, варенье и соки, мясомолочную продукцию, рыбу и морепродукты. Торговля осуществляется по пятницам, субботам и воскресеньям.
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