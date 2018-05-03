Москвичей и гостей города «узнают» в столичном метрополитене

Пилотный проект по видеонаблюдению с системой распознавания лиц запустили в Московском метрополитене.

Система анализирует видеопоток с камер наблюдения, позволяя распознавать человеческие лица в толпе. По полученному с помощью сравнения отдельных черт и признаков биометрическому шаблону система сверяет информацию с имеющейся в базе данных разыскиваемых людей. После такой «идентификации» информация поступает полицейским на специальный мобильный комплекс, который позволяет оперативно определить место фиксации, сверить розыскное и зафиксированное фото, уточнить анкетные данные и причину розыска для задержания. После этого сотрудник полиции принимает решение о дальнейших действиях.

За первые два месяца работы системы уже удалось обнаружить девять человек, находившихся в розыске. Решение о дальнейшем внедрении системы будет приниматься по итогам пилотного проекта.