Все учреждения Ямала к 2030 году адаптируют для инвалидов

На Ямале «дорожную карту» по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг продлят до 2030 года.

Об этом сегодня, 3 мая, директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Елена Карпова заявила на заседании координационного совета по делам инвалидов при губернаторе ЯНАО. Это связано с тем, что ранее установленный срок до 2020 года недостаточен для полной адаптации объектов социальной инфраструктуры для инвалидов.

Она отметила, что сейчас учреждения социальной защиты населения, здравоохранения, занятости, культуры, физической культуры и спорта и туризма в регионе адаптированы на 20 процентов, и в этом направлении предстоит сделать еще очень многое.

«Исполнение плана мероприятий «дорожной карты» предполагает, что после её реализации все объекты будут доступны для маломобильных групп населения, но по объективным причинам это сделать в указанные ранее сроки невозможно. В регионе выделены пять групп инвалидов — инвалиды-колясочники, инвалиды с нарушением опорно-двигательной системы, инвалиды с нарушением слуха, зрения, а также умственных способностей. По категориям инвалидности с нарушением слуха и зрения на сегодня адаптированы практически все объекты в рамках реализации «дорожной карты». Сейчас идет адаптация объектов для инвалидов-колясочников, что потребует расширение дверных проемов, реконструкции санитарной зоны и установки пандусов, что потребует изменение конструктивных особенностей здания. Этот процесс требует времени», — сказала она.

Отметим, 2017 и 2018 год — это активный период реализации «дорожных карт», в котором предполагается реализация конкретных мероприятий по обеспечению доступности объектов, где предоставляются государственные и муниципальные услуги. В рамках реализации мероприятий региональной «дорожной карты» в прошлом году было закуплено специальное оборудование для повышения уровня доступности на 58 объектах социальной инфраструктуры. Также были приобретены два низкозольных автобуса для перевозок маломобильных групп населения по городским маршрутам. Обучено 72 специалиста государственных организаций в социальной сфере основам русского жестового языка. На адаптацию объектов социальной инфраструктуры в 2017 году затрачено 30 млн рублей.

Отметим, заседание координационного совета прошло в преддверии Международного дня борьбы за права людей с ограниченными возможностями. Этот день призван обратить внимание всего общества на проблемы людей с ограниченными возможностями.