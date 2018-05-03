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Маккейн призвал власти США предпринять кибератаку против России
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Маккейн призвал власти США предпринять кибератаку против России 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Соединенным Штатам следует серьезно рассмотреть возможность совершения кибератаки в отношении России в качестве ответной меры за предполагаемое властями США вмешательство РФ в выборы американского президента в 2016 году. Как сообщила газета Defence News, такая идея предлагается в новой книге главы комитета Сената США по вооруженным силам Джона Маккейна, запланированной к выходу в печать 22 мая.
В книге «Неуемная волна» (The Restless Wave) сенатор предлагает дополнительно, помимо уже предпринятых Вашингтоном антироссийских санкций, наказать Россию за попытки, как утверждает Маккейн, подорвать американские демократические институты. По мнению сенатора, кибератака могла бы послужить хорошим сигналом для Москвы, заставив Россию и ее лидера пожалеть о вмешательстве в американские выборы.
По данным издания, в книге 81-летний Маккейн выступает за проведение США своей внешней политики с позиции силы, в первую очередь применительно к России. Республиканец критикует президента США Дональда Трампа за «миролюбивый тон» в отношении Москвы и президента России Владимира Путина. Также в своей книге сенатор не исключает возможности, что российские власти располагают неким компроматом на Трампа, из-за чего американский президент не может проявить жестокость в отношении РФ.
Джон Маккейн не раз выдвигал инициативу создания в Конгрессе США специального двухпартийного комитета для расследования хакерских атак на американские политические институты, которые он продолжает приписывать России, и для рассмотрения возможных ответных мер.
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