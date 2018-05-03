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Все атаковавшее Сирию оружие Запада уместили на двух картинках
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Все атаковавшее Сирию оружие Запада уместили на двух картинках 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
Авторы блога CIGeography подготовили две инфографики, на которых отмечены все самолеты и корабли (а также ракеты) США, Великобритании и Франции, использованные 13 апреля 2018 года при атаке на Сирию.
Как отмечает автор The War Zone Тайлер Рогуэй, представленные данные, вероятно, содержат «несколько спорных компонентов». В частности, американский разведывательный беспилотник RQ-11 Raven, скорее всего, во время атаки просто перегруппировался из Афганистана в Европу.
Также на инфографике, скорее всего, дано ошибочное название подразделения американских боевых самолетов General Dynamics F-16 Fighting Falcon, которые в действительности входят в 555-ю истребительную эскадрилью (на картинке — в 333-ю), базирующуюся в муниципалитете Авиано (Италия).
«Но, помимо этих небольших расхождений, эти диаграммы намного лучше, чем все, что выпустили Министерство обороны США или другие союзнические команды, участвующие в операции», — полагает Рогуэй.
США, Великобритания и Франция 13 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. США заявили, что большинство ракет достигли целей, в России утверждают обратное.
Позже стало известно, что сирийская сторона передала российской две неразорвавшиеся крылатые ракеты. Фрагменты Томагавка были показаны на специальном брифинге Минобороны. Военные заявили, что элементы оружия будут изучены, а результаты такой «работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения».
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