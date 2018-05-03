Рыбный магазин закрыт из-за антисанитарии в Арзамасе

Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В результате внеплановой проверки выяснилось, что в магазине индивидуального предпринимателя не было канализации, водопровода, отопления, туалета и раковины для мытья рук, контейнера для сбора мусора, отдельного входа для поступления продукции. Кроме того, магазин располагался в нежилом встроенном помещении первого этажа жилого 5-ти этажного дома.

Арзамасский городской суд привлек предпринимателя к административной ответственности, приостановив работу магазина на 30 суток.

Ранее сообщалось о том, что в центре Нижнего Новгороде закрыли пекарню-кондитерскую «Круассан Дорэ» за нарушения норм санитарного законодательства.