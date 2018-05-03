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В Вешняках состоялось награждение почётных жителей
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В Вешняках состоялось награждение почётных жителей 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
В школе № 1389 состоялся День местного самоуправления. На него были приглашены активисты районных ветеранских организаций.
Организатором мероприятия выступил аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки и Межрегиональная общественная организация «Поддержка молодёжных инициатив».
Руководитель аппарата Совета депутатов Валерий Ситников рассказал собравшимся, как именно в муниципальном округе происходит местное самоуправление, и отметил большую роль ветеранов в этом процессе, выразив им благодарность за их активность.
Затем состоялось вручение знака Почётного жителя района Вешняки и удостоверения к нему. Отныне имена Николая Смирнову и Галины Петелиной будут внесены в Книгу Почётных жителей муниципального округа Вешняки.
Николай Смирнов сердечно поблагодарил всех за оказанную честь и пообещал и дальше работать на благо нашего района.
Также ряд жителей получили благодарности за активную работу. Почётным жителям и активистам в подарок были вручены часы с гербом муниципального округа.
Затем торжественная часть сменилась праздничным концертом. Для ветеранов выступили ребята из творческой студии «Маленькая страна», дуэт клоунов Пановых, автор-исполнитель Сергей Елабуга и аккордеонист Владимир Владимирович.
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