В Вешняках состоялось награждение почётных жителей

В школе № 1389 состоялся День местного самоуправления. На него были приглашены активисты районных ветеранских организаций.

Организатором мероприятия выступил аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки и Межрегиональная общественная организация «Поддержка молодёжных инициатив».

Руководитель аппарата Совета депутатов Валерий Ситников рассказал собравшимся, как именно в муниципальном округе происходит местное самоуправление, и отметил большую роль ветеранов в этом процессе, выразив им благодарность за их активность.

Затем состоялось вручение знака Почётного жителя района Вешняки и удостоверения к нему. Отныне имена Николая Смирнову и Галины Петелиной будут внесены в Книгу Почётных жителей муниципального округа Вешняки.

Николай Смирнов сердечно поблагодарил всех за оказанную честь и пообещал и дальше работать на благо нашего района.

Также ряд жителей получили благодарности за активную работу. Почётным жителям и активистам в подарок были вручены часы с гербом муниципального округа.