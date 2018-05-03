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Встреча Алексея Бирюкова с жителями района Люблино состоится 16 мая
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Встреча Алексея Бирюкова с жителями района Люблино состоится 16 мая 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Глава управы Алексей Бирюков пообщается с жителями района Люблино в школе №1877, которая расположена на улице Краснодонской, 16 мая. Как сообщил сотрудник организационного отдела управы, перед началом встречи будет проведен прием населения представителями различных служб района.
— На встрече будет поднят вопрос досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работы с населением в летний период, — пояснил сотрудник отдела.
Начало мероприятия в 19.00.
Напомним, что школа №1877 находится по адресу улица Краснодонская, 40. (мю)
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