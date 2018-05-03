Полиция создает базу данных похищенных велосипедов

Новый способ борьбы с кражами велосипедов предложили их владельцам правоохранительные органы Удмуртии — информация о двухколесном транспорте будет занесена в специальный полицейский реестр, что в случае похищения велосипеда существенно облегчит его розыск.

Добровольно зарегистрировать свои транспортные средства в базе данных УМВД по Ижевску местные жители могли в рамках прошедшего на днях открытия традиционного летнего велопарада. Для этого нужно было сообщить присутствовавшим на мероприятии полицейским марку и номер велосипеда, а также контактный номер телефона. Такие сведения предоставили более 100 участников велопарада.

Предполагается, что в случае похищения велосипеда, внесенного в базу, полицейские смогут более оперативно отыскать его. Данные о велосипеде будут сразу же после сообщения о его пропаже передаваться патрулям полиции. Если полицейские заподозрят, что проезжающий мимо велосипедист украл транспортное средство, у него спросят данные владельца, поинтересуются, при каких обстоятельствах он получил велосипед. Также полицейские смогут связаться с зарегистрированным в базе хозяином велосипеда, чтобы выяснить, передавал ли он кому-нибудь свое имущество — бывают случаи, когда владельцы в этот момент еще не знают о похищении своего транспорта.

Помимо этого, полиция Удмуртии рекомендует всем владельцам велосипедов сделать гравировку на деталях либо надпись на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете. Это облегчит розыск похищенного двухколесного транспорта.