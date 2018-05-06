«Армянское общество ждет чуда, но не факт, что оно будет»

Почему Пашинян стал кумиром армянского народа? Здесь сложный комплекс проблем. Во-первых, неудовлетворенность прежней властью. В этом случае вы готовы в любом политике, кто заявляет против нее, увидеть какую-то надежду как минимум. Следующая важная причина — то, что на оппозиционном фланге политиков, которые могли бы быть сравнимы с Пашиняном по известности, по популярности, не оказалось. Я не говорю, почему так произошло — это требует отдельного исследования. Но оппозиционные политики, будь то Левон Тер-Петросян или Заруи Постанджян, несравнимы были с Пашиняном по известности, раскрученности. В российских СМИ в связи с событиями в Армении есть такой стереотип — они говорят, что Пашинян невесть откуда выскочил. Ну как же неизвестно? Еще в марте 2008 года он был участником массовых акций, трагические события того времени. Потом он находился в добровольном изгнании, можно сказать, потом сам сдался, сидел в тюрьме, был отпущен, стал депутатом. Он пытался выработать роль особого центра, в 2016 году — вокруг полка ППС. То есть у него был опыт наработанный. Вот эта совокупность, непопулярность власти, отсутствие других оппозиционных программ или проектов или людей — достаточно ярких — или их наличие, но может быть недостаточная известность и какие-то другие причины выдвинули Пашиняна на первую роль. Однако я здесь бы предостерег от излишней эйфории. Не будем ходить за примерами в другие страны, я противник того чтобы искусственно сравнивать Армению с Украиной или Кыргызстаном и т.д. Потому что каждая страна имеет свой особый опыт. Но я могу напомнить ситуацию 1988 года, когда кумиром армянского общества был Левон Тер-Петросян. Наделение функциями сверхчеловека мне кажется эмоционально понятно, но с точки зрения практики, думаю, будет еще пересмотрено.

Чем вообще можно объяснить столь массовый протест? Этот протест формировался не за один день. Я считаю, что путь для Сержа Саргсяна к финалу 2018 года начинался в марте 2008-го. Мы многие вещи в России , то, что происходит в Армении или других маленьких странах, воспринимаем через свою орбиту. А надо понимать эту ассиметрию восприятия. То, что произошли столкновения между армянами, в армянском обществе воспринималось крайне болезненно. Я был в 2008 году здесь вскоре после мартовских событий и видел тот уровень фрустрации. Потому что армянское общество привыкло бороться с разными противниками, но внутри себя воспринимает болезненно. Это был первый, может быть, шаг. Далее были выборы 2013 года, далее были ситуации, связанные с четырехдневной войной 2016 года, когда власть обвиняли в неудачах, хотя эти неудачи относительные, с моей точки зрения, не были неудачами, и общество это раздуло до необыкновенных высот. Но тем не менее, мы говорим сейчас о восприятиях, а не о четкой аналитической картине. И наконец тот факт, что Саргсян обещал не выдвигаться и не продолжать свое пребывание у власти и это обещание не сдержал. Мои коллеги могут сказать: ну мало ли что, это политика. Понимаете, в чем дело — в Армении не было традиции пролонгации власти. Президенты уходили после второго срока. Да, мы можем вспомнить, как в период Кочаряна обсуждалось его возможное премьерство, говорилось про Конституцию 2005 года, что, возможно, он хочет пересесть. Но это рассуждение, а здесь практическая ситуация. Все это в совокупности произошло на фоне сложной социально-экономической ситуации. Хотя можно сказать, что в последние два года, когда было премьерство Карена Карапетяна , некоторые показатели экономические выправились. Но выправление экономики — долгосрочный тренд, а не краткосрочный. Еще не почувствовали в полном объеме это, и сыграла свою роль сложная социально-экономическая ситуация. Очень болезненно воспринимается именно в армянском контексте, в контексте маленькой страны, демография. А то, что миграция достаточно большая… Опять же не при Серже Саргсяне она началась. Это системная проблема, началась с распадом СССР, с экономическими изменениями и прочими моментами. Но это тоже добавило свои копейки в это негативное восприятие. И вот эта совокупность вылилась. Должен был быть какой-то символический момент. Проблемы, которые накапливались годами, это «подожжет». Назначение премьер-министром стало поводом, который эти проблемы обострил. Не открыл, но обострил. Как вы называете то, что произошло в Армении? Это действительно мирная «бархатная» революция? Есть такая история (правда, многие сомневаются в ее правдивости, но она кочует из публикации в публикацию): когда одному из лидеров коммунистического Китая задали вопрос о влиянии на мировую историю великой французской революции, он ответил, что 200 лет — это слишком недостаточно для того, чтобы делать такой вывод. Мирный или не мирный характер — много перемен еще впереди. Впереди 8 мая, назначение премьер-министра. Допустим, оно пройдет без сучка и задоринки. Я бы хотел, чтобы было именно так, потому что вопрос внутреннего конфликта — слишком большая цена для Армении со всеми ее проблемами. Что это будет за команда, какие это будут министры, какая это будет программа, как это все будет происходить? Скорее всего, Армению ждут выборы. Как эти выборы пройдут? Мы сейчас видим завышенные ожидания. Но с завышенных ожиданий падать всегда тяжелее, потому что ты ждешь чуда. А мы понимаем, что для чуда реально нет особых оснований. Нам хочется, чтобы чудо было, но не факт, что оно будет. Поэтому ставить точку какую-то я бы не стал. По крайней мере, как некоторые публицисты написали, что в Армении произошла смена власти. Что вы?! Она началась только, она реконфигурируется. Мы видели только одну часть. Мы, почему-то, говоря о ситуации в Армении, смотрим только то, что происходит на улице. А есть еще кабинетные измерения. Пашинян — это не только «трибун», который действовал на улицах, но это и политик, который вступил в переговоры с теми же республиканцами, с действующим президентом, выдвинулся по нынешней Конституции, которую замышлял до последней буквы Саргсян. Он получает голоса людей, которые вчера еще были с республиканцами. «Дашнакцутюн» — это часть правящей коалиции, Царукян — это многолетний партнер Саргсяна. Да, поругавшийся с ним, да, разошедшийся, но это тоже факт биографии. И мы видим этот сложный момент. Если говорить об Армении, то эта ситуация в республике открыла очень много прорех, зияющих высот для методологии. Как это называть? Революция? Но здесь вроде бы не идет речь о сломе социально-экономической системы. Мы же не говорим, что Пашинян собирается строить какое-то социалистическое общество в Армении или общество какого-то нового социально-экономического типа. Переворот? Ничего себе переворот, если массы людей. Народные выступления? Но народ — субстанция сложно определяемая. Один народ так считает, другой эдак. Если говорить о народе, тоже есть чрезвычайно важный момент. Сейчас многие блогеры, мои армянские друзья, говорят — вот весь народ вышел. Вышел народ в Ереване , да, были выступления в других городах, но это не значит, что прямо вся Армения поддержала. Говорить о том, что все так однозначно, я бы не стал. Если люди «затаились», вышли, скорее, против, чем за. Ведь следующий вопрос будет — а за что вы? Против старой власти и Царукян, и Пашинян, и «Дашнакцутюрн» вроде бы. И даже уже некоторые республиканцы говорят, что они неправы. А дальше вопрос — а за что вы? И вчерашние союзники могут разойтись. Таким образом, мне кажется, ситуацию в Армении надо изучать, изучать качественно и очень важно избегать ненужных эмоций и поверхностных суждений. Своих коллег я бы призвал: если вы недостаточно владеете материалом, недостаточно бываете в Армении или недостаточно владеете ситуацией, не делайте скоропалительных обобщений. Например, люди заявляют, что Пашинян — либерал. Разве в своем выступлении в Национальном собрании он что-то сказал про резкое сокращение госрасходов, о том, что необходимо государству отбросить социальные обязательства излишние? По-моему, нет. Давайте не бросаться ничего не значащими терминами и вызывать какие-то ненужные эмоции. Давайте будем осторожными в оценках, давайте будем каждое слово взвешивать. Давайте поставим себя на место Пашиняна. Зачем он вывел людей на улицы, чего он добивается? Пашинян — он кто? Он политик в первую очередь. И он почувствовал момент. Мне кажется, что сейчас одна из проблем нашего обществоведческого образования — мы в таком критицизме в отношении к советскому прошлому стали забывать о работах классиков, которые изучали революцию, даже как эксперты. Кто опроверг знаменитую фразу Ленина «Главное не численный перевес вообще, а численный перевес в столицах»? Есть численный перевес в столице — все, ты можешь диктовать правила. Сегодня рано, завтра поздно. Политик — особое существо, он чувствует этот момент, видит — власть непопулярна, есть определенные проблемы, есть недовольство. Почему не воспользоваться? Воспользоваться и оказывать давление. Это называется повышение ставок. Смотрите, что интересно: ушел в отставку Саргсян. Вспомните первые часы после его ухода в отставку. О чем говорил Пашинян? Я буду народным премьером, на улицы надо. А после этого возникает вдруг пауза до 1 мая, начинаются консультации. Почему это было сделано? Потому что есть понимание, что если мы только улицы будем делать и вообще выйдем за пределы права, то могут быть серьезные последствия. Потом 1 мая, голосование, неудачное. Решила РПА поднять ставки в этой игре. Были подняты ответные ставки. Вы поднимаете ставки, и я поднимаю ставки. Посмотрим, чья ставка перебьет. Моя ставка оказалась сильнее, значит, я могу диктовать правила игры. Это политика. Политик, который не умеет использовать какие-то ресурсы, проигрывает. Что сейчас в плюс идет большой вообще в целом армянскому политическому классу? То, что Серж Саргсян ушел мирно. Он мог использовать силу. Наверное, мог. Вспомнил события десятилетней давности, наверное, как я себе это думаю. Наверное, он только перед богом даст ответ за какие-то мысли, которые у него были. Была сложная личностная ситуация. Но вот подумав, вспомнив, а стоит ли игра свеч? Если будет кровь? На что это повлияет в перспективе? Лучше уйти человеком, который обеспечил в свое время определенный позитивный результат, определенные успехи и так далее. Лучше уйти так, лучше уйти с миром. И Пашинян, который говорил все время, что давайте не атаковать полицейских, давайте не поддаваться на провокации. Пока вот этот момент важный. Если удастся эту линию довести до конца, возможно, армянский опыт будут изучать когда-нибудь. Но его сначала нужно довести до конца. Это очень важно.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС А может ли кумир армянского общества принести стабильность стране? Здесь больше вопросов пока, чем ответов. Его стали называть еще в 15-м году армянским Ганди, говорит о том, что он сторонник ненасильственного протеста, как Ганди. Я бы не стал сравнивать напрямую Пашиняна и Ганди, но если индийские параллели продолжать, все-таки не Ганди стал первым премьером независимой Индии, а Джавахарлал Неру — не организатор массовых протестов и уличных акций, а человек, умеющий работать с промышленностью, обороной, безопасностью, торговлей и так далее, больший прагматик. Не забегая в другие страны, мы видели, как блестящий оратор и харизматик Левон Тер-Петросян не справился с какими-то вопросами. С чем-то справились, а с чем-то нет. Просто работа на улице и работа в кабинете — это разные вещи. И теперь важно это понимать.

Ваша фраза: современная Армения выросла из протестов, протесты для нас — не новое явление… Совершенно не новое явление. И совершенно не связано это с тем, что армяне посмотрели на Киев и решили копировать этот опыт. Я вчера проехал по Еревану. Если представить ситуацию, что человек из Соломоновых островов, к примеру, который вообще ничего не слышал про Пашиняна или Саргсяна, про «бархатную» или любую другую революцию, прилетел в аэропорт «Звартноц» и поехал в город, у него будет ощущение, что никакой революции тут не было и близко. Улицы в общем-то чистые, конечно, мусор есть кое-где, но это в любом большом городе есть такая ситуация. Работает транспорт, приветливые люди, быстрый пограничный контроль. Кстати, с контролем было так всегда, и дай бог, чтобы это оставалось в нынешней ситуации. То есть сказать, что горели покрышки, стояли палатки, мусор и группы полувооруженных людей — этого не было. Поэтому такое ощущение и сформировалось бы. А насчет массовых протестов… Я часто бываю в Армении — в прошлом году был четыре раза, в позапрошлом — три, бывали ситуации, когда до пяти раз в год бывал. Вот идешь по площади Оперы, и обязательно там кто-нибудь митингует. Это маленькие группы могут быть. Я помню, что были протесты «миллиона масок» в 2013 году, протесты против, например, тарифов, то есть эта протестная активность, может быть, и объясняется, как у нас говорят, ментальностью южных характеров. Я не сторонник таких обобщений эмоциональных, но страна пережила тяжелые испытания, прошла через конфликт, через сложнейшее землетрясение. Когда ты не удовлетворен какими-то итогами, встает вопрос: а зачем мы тогда все это переносили, чтобы что? Чтобы группа товарищей, прошу прощения за мою некорректность, «дербанила» бюджет? Мы перенесли такие жертвы, чтобы группа товарищей своим родственникам обеспечивала какие-то льготы? Чтобы она поднимала тарифы, а сама жила припеваючи? Эти вопросы возникают к качеству управления. Страна маленькая, прошедшая через испытания, хотела бы видеть качественное управление. Этот диссонанс — запрос на качественное управление и его отсутствие — толкает к протестам.

Почему армянскую «бархатную» революцию нельзя сравнивать с Майданом? Потому что любая революция в любой стране имеет свои особенности. Надо понимать, что постсоветские протесты делаются не под копирку. Когда сейчас пытаются рассматривать восстание Спартака как «бархатную» революцию или цветную революцию… Массовые протесты существуют с того времени, с которого есть история. Надо просто заниматься анализом Армении, не анализом концепции революционных процессов, а анализом Армении, Украины, Кыргызстана, любой другой страны. И тогда мы поймем эти ситуации. Почему события 1996 или 2003 годов в Армении нельзя рассматривать как прообраз для Украины? Делать открытия через Украину и украинский детерминизм вряд ли возможно. Каждая страна имеет свои особенности. Пашинян обращался к народу через свою страницу в «Фейсбуке», и во всех спальных районах люди вставали и закрывали улицы. То есть механизм, когда полиция не может бросить силы на одну площадь, был применен уже где-то или впервые? Опять-таки — читайте классиков. Почта, телеграф и так далее. Это же все было, просто когда был Ленин, в то время не было «твиттеров», «фейсбуков» и так далее. Газета — коллективный организатор и пропагандист. Замените слово «газета» словом «социальные сети», и вы получите то же самое. Мир развивается, во всем есть прогресс, просто мы почему-то считаем, что прогресс касается только техники и науки, а не вопросов общественных протестов. Это тоже важно. И криминальная активность, и террористическая активность, и общественная активность — они все реагируют на прогресс. Роль медиа прекрасно была описана тем же Лениным, теми же классиками. Только тогда медиа были другими. Контроль над медиа — контроль над умами. Вы их контролируете, и проводите свою повестку. Еще момент важный, о котором забывают: если бы армянское общество было абсолютно стабильно, не было бы недовольства, какой бы Пашинян мог чего возмутить? В 2015 году были попытки его и других оппозиционеров поднять народ, они не получились. Были они в 2003 году, в 2008-м — не получилось. Значит, не было сложения предпосылок вместе для того, чтобы это все реализовалось. Мне кажется, в первую очередь нужно отвечать на вопрос о предпосылках. Закончу популярным в советское время анекдотом, когда в ЦК КПСС в канун юбилея Октябрьской революции предложили наградить одноименным орденом посмертно Николая II за подготовку материально-технических предпосылок Великого Октября. Мне кажется, этот анекдот нужно делать предметом изучения для обществоведов, понимать, что революция или недовольство возникают не потому, что какой-то технолог, хитрый Шарп придумал или кто-то другой. Есть определенные явления на местах.

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