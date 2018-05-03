Инструментальщики ВСМПО запускают огромный кран и ждут новые станки 

Сейчас в цехе работает только кран, поднимающий до 50 тонн грузов, сообщает газета «Новатор». Поскольку зачастую вес даже половины штампа превышает этот показатель, ВСМПО обращается к подрядчикам. Новый кран уже установлен, готовится ввод в эксплуатацию. К нему планируется приобрести и передаточную телегу требуемой грузоподъемности. Отмечается, что краном можно управлять при помощи пульта, в его кабине есть кондиционер, а на случай отключения электричества установлен аккумулятор.
В начале мая в инструментальный цех прибудет из Кореи токарно-карусельный станок, который позволит обрабатывать штампы сложной формы при помощи системы числового программного управления. В 2018 году появится и новый тяжелый токарный станок.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее на модернизацию был направлен большой расточной станок фирмы Skoda. На нем будет установлена система ЧПУ для обработки сложных изделий.