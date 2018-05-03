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Орангутан загрустил в неволе и растолстел
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Орангутан загрустил в неволе и растолстел 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Орангутан из Банкогского зоопарка в Таиланде затосковал в неволе и потолстел из-за неправильных условий содержания. Об этом сообщил новостной портал Story Tender.
На плачевное состояние обезьяны обратил внимание фотожурналист и телеведущий Аарон Гековски (Aaron Gekoski). «Этот орангутан, очевидно, страдает от тяжелой формы ожирения. У него мало места для упражнений, и его перекармливают», — отметил он. Также Гековски удивило, что большую часть времени животное сидело на полу, что нетипично для животных, которые в дикой природе строят для себя навесы.
«Последним тревожным звоночком стало то, что этот орангутан жил в вольере с двумя сородичами. Это животные-одиночки, и на воле они редко общаются друг с другом», — подытожил Гековски. Он сделал снимки обезьяны в рамках проекта по привлечению внимания к туризму в дикой природе.
В декабре 2017 года пользователей сети обеспокоило состояние цирковых львиц из Владивостока. Некоторые из них выглядели перекормленными, что рассмешило одних комментаторов, а других заставило пожалеть животных.
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