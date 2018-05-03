Орангутан загрустил в неволе и растолстел

Орангутан из Банкогского зоопарка в Таиланде затосковал в неволе и потолстел из-за неправильных условий содержания. Об этом сообщил новостной портал Story Tender.

На плачевное состояние обезьяны обратил внимание фотожурналист и телеведущий Аарон Гековски (Aaron Gekoski). «Этот орангутан, очевидно, страдает от тяжелой формы ожирения. У него мало места для упражнений, и его перекармливают», — отметил он. Также Гековски удивило, что большую часть времени животное сидело на полу, что нетипично для животных, которые в дикой природе строят для себя навесы.

«Последним тревожным звоночком стало то, что этот орангутан жил в вольере с двумя сородичами. Это животные-одиночки, и на воле они редко общаются друг с другом», — подытожил Гековски. Он сделал снимки обезьяны в рамках проекта по привлечению внимания к туризму в дикой природе.