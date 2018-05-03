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Рязанцу с редкой болезнью провели уникальную операцию
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Рязанцу с редкой болезнью провели уникальную операцию 

АиФ Рязань 48 минут назад
Фото: АиФ Рязань
В Рязани пациенту провели уникальную операцию без разреза при редкой аномалии развития уретры, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
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