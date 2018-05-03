Ещё
Почти 600 аттракционов в Подмосковье прошли техосмотр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 600 аттракционов в Подмосковье прошли техосмотр 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Более 570 аттракционов в Московской области получили разрешение на эксплуатацию, сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.
Инспекторы выдали 8 предупреждений о недопущении аттракционов к эксплуатации. Разин отметил, что в Подмосковье зарегистрировано более 900 аттракционов, из них эксплуатируется более 700.
каким-то  причинам собственники ряда аттракционов не вводят их в эксплуатацию. На 1 мая прошли техосмотр и допущены к эксплуатации 576 единиц аттракционной техники
— Андрей Разин.
Мероприятия по проверке аттракционов продолжатся до 17 мая. Проверки осуществляет управление Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Молодой человек из китайской провинции Хенань разбился насмерть после того как выпал из аттракциона из‐за поломки. Очевидцы сообщили о том, что ремень безопасности мужчины внезапно раскрылся.
360tv.ru: последние новости
Путин: «ядерная сделка с Ираном должна неукоснительно соблюдаться всеми сторонами» Вручение литературного «Нобеля» могут перенести из‐за секс‐скандала Депутат ГД раскритиковал идею Вексельберга запретить импорт газировки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США381
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы102
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе259
ЦБ резко повысил курс доллара72
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка131
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:15
Бузова планирует заменить Telegram
Интернет Наука и техника
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:29
Стоцкая стала жертвой обмана
Шоу-бизнес Общество
00:10
Фанаты дали совет Терешиной
Шоу-бизнес
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
Раскрыты подробности самоубийства Avicii
Шоу-бизнес
03:53
Названа худшая рок-группа в истории
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение