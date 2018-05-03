Почти 600 аттракционов в Подмосковье прошли техосмотр

Более 570 аттракционов в Московской области получили разрешение на эксплуатацию, сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина

Инспекторы выдали 8 предупреждений о недопущении аттракционов к эксплуатации. Разин отметил, что в Подмосковье зарегистрировано более 900 аттракционов, из них эксплуатируется более 700.

каким-то причинам собственники ряда аттракционов не вводят их в эксплуатацию. На 1 мая прошли техосмотр и допущены к эксплуатации 576 единиц аттракционной техники

— Андрей Разин.

Мероприятия по проверке аттракционов продолжатся до 17 мая. Проверки осуществляет управление Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Молодой человек из китайской провинции Хенань разбился насмерть после того как выпал из аттракциона из‐за поломки. Очевидцы сообщили о том, что ремень безопасности мужчины внезапно раскрылся.