Оренбургские аграрии определили перспективы развития агроотрасли 

Накануне оренбургские аграрии вместе со столичными специалистами обсудили перспективы и тенденции развития сельскохозяйственной отрасли. Круглый стол прошел в рамках «Индекса развития сельхозпроизводителей, специализирующихся на растениеводстве в России». Организаторами выступили компания «Сингента» в партнерстве с ВЦИОМ.
Эксперты сообщили, что уже третий год подряд проводится детальный анализ динамики сельскохозяйственных процессов. Это позволяет обсудить ситуацию, относительно цен на основные сельхозкультуры, вместе с экспертами и найти решение.
Кроме того, это возможность для местных аграриев перенять опят коллег из Москвы и ознакомиться с современными решениями, необходимыми для увеличения производительности агробизнеса.