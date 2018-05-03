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Оренбургские аграрии определили перспективы развития агроотрасли
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Оренбургские аграрии определили перспективы развития агроотрасли 

ProOren 1 час назад
Накануне оренбургские аграрии вместе со столичными специалистами обсудили перспективы и тенденции развития сельскохозяйственной отрасли. Круглый стол прошел в рамках «Индекса развития сельхозпроизводителей, специализирующихся на растениеводстве в России». Организаторами выступили компания «Сингента» в партнерстве с ВЦИОМ.
Эксперты сообщили, что уже третий год подряд проводится детальный анализ динамики сельскохозяйственных процессов. Это позволяет обсудить ситуацию, относительно цен на основные сельхозкультуры, вместе с экспертами и найти решение.
Кроме того, это возможность для местных аграриев перенять опят коллег из Москвы и ознакомиться с современными решениями, необходимыми для увеличения производительности агробизнеса.
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