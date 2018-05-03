Оренбургские аграрии определили перспективы развития агроотрасли

Накануне оренбургские аграрии вместе со столичными специалистами обсудили перспективы и тенденции развития сельскохозяйственной отрасли. Круглый стол прошел в рамках «Индекса развития сельхозпроизводителей, специализирующихся на растениеводстве в России ». Организаторами выступили компания «Сингента» в партнерстве с ВЦИОМ

Эксперты сообщили, что уже третий год подряд проводится детальный анализ динамики сельскохозяйственных процессов. Это позволяет обсудить ситуацию, относительно цен на основные сельхозкультуры, вместе с экспертами и найти решение.