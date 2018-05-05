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В Курской области выдали 5,5 тысяч электронных больничных
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В Курской области выдали 5,5 тысяч электронных больничных 

Курские известия 42 минуты назад
Фото: Курские известия
Эту цифру в Фонде социального страхования назвали не удовлетворительной. В ведомстве считают, инновационный документ мог бы «пойти в народ» быстрее.
Для этой цели страховщики решили встретиться с профсоюзным активом области, чтобы рассказать с их помощью членам трудовых коллективов о преимуществах электронного листка нетрудоспособности.
Сегодня больничный в электронном виде готовы выдавать практически все медучреждения Курской области — городские и районные, бюджетные и частные. Однако дело, порой, тормозит нежелание специалистов бухгалтерий-работодателей перестраивать свою работу в соответствии с требованиями времени, а также недостаточная информированность работников организаций.
Однако, перестраиваться и работодателям, и бухгалтерам необходимо как можно быстрее, поскольку с 1 июля в регионе стартует пилотный проект «Прямые выплаты». Так, работники начнут получать положенные им пособия на свои счета напрямую из ФСС. А организации будут работать с соцстрахом в электронном формате и привычные бумажные листки нетрудоспособности создадут для бухгалтерий дополнительные хлопоты.
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