В Курской области выдали 5,5 тысяч электронных больничных

Эту цифру в Фонде социального страхования назвали не удовлетворительной. В ведомстве считают, инновационный документ мог бы «пойти в народ» быстрее.

Для этой цели страховщики решили встретиться с профсоюзным активом области, чтобы рассказать с их помощью членам трудовых коллективов о преимуществах электронного листка нетрудоспособности.

Сегодня больничный в электронном виде готовы выдавать практически все медучреждения Курской области — городские и районные, бюджетные и частные. Однако дело, порой, тормозит нежелание специалистов бухгалтерий-работодателей перестраивать свою работу в соответствии с требованиями времени, а также недостаточная информированность работников организаций.

Однако, перестраиваться и работодателям, и бухгалтерам необходимо как можно быстрее, поскольку с 1 июля в регионе стартует пилотный проект «Прямые выплаты». Так, работники начнут получать положенные им пособия на свои счета напрямую из ФСС. А организации будут работать с соцстрахом в электронном формате и привычные бумажные листки нетрудоспособности создадут для бухгалтерий дополнительные хлопоты.