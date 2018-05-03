Антивор для ноутбуков LoJack используется Fancy Bear для кибершпионажа

LoJack для ноутбуков (LoJack for Laptops), специально разработанный инструмент, помогающий отслеживать и блокировать украденные ноутбуки, как оказалось, используется киберпреступной группировкой Fancy Bear, спонсируемой российскими властями.

LoJack помогает удаленно блокировать и отслеживать местоположение украденного ноутбука, а также удалять на нем все файлы. В первую очередь это решение предназначено для корпоративных ИТ-сред, которые обеспокоены кражей офисного оборудования, на котором могут храниться важные разработки.

Совсем недавно специалисты обратили внимание на то, что несколько исполняемых файлов LoJack обменивались данными с серверами, которые, предположительно, находятся под контролем Fancy Bear. Напомним, что Fancy Bear связывают с российским правительством

В опубликованном Arbor Networks отчете утверждается, что пять исполняемых файлов приложения LoJack (rpcnetp.exe) связываются с четырьмя подозрительными серверами C&C. Трое из этих серверов в прошлом были связаны с Fancy Bear.

Эксперты полагают, что киберпреступники могли модифицировать копии LoJack, внедрив туда бэкдор. Таким образом, программа превращается в инструмент для шпионажа.

«Мы выявили небольшое количество модифицированных агентов этой программы», — говорит представитель команды Arbor Networks. — «Все это похоже на таргетированную операцию. Мы привлекли сторонних специалистов для расследования этого вопроса».

Все это вызывает беспокойство, поскольку программное обеспечение LoJack разработано таким образом, что оно остается в системах даже после замены жесткого диска. Кроме того, этот инструмент работает абсолютно незаметно.

«LoJack защищает захардкоденный URL с помощью однобайтового ключа XOR, однако он слепо доверяет содержимому конфигурации», — утверждают специалисты в отчете. — «Как только злоумышленник правильно изменит кнфигурацию, он сможет полностью подчинить себе инструмент».