Правительство Индии обвиняется в попытке приватизации мавзолея Тадж-Махал 

Защитники культурного наследия обвиняют правительство Индии в попытке фактической приватизации знаменитого мавзолея Тадж-Махал в Агре (XVII век) и десятков других исторических памятников после запуска программы «Прими наследие», одобренной премьер-министром Нарендрой Моди и фактически позволяющей сдать в аренду частным лицам 95 исторических объектов. В настоящее время индийское правительство уже одобрило пятилетний контракт стоимостью $3,7 млн с конгломератом Dalmia Bharat на передачу цитадели Лал-Кила («Красный форт») в Дели и еще одного форта в Андхра-Прадеш. Правительство утверждает, что контракт предусматривает лишь девелопмент, эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры памятника. Dalmia Bharat сможет размещать рекламу, устанавливать цены на билеты и получать прибыть от коммерческой деятельности под контролем правительства. По словам чиновников, все доходы должны идти на сохранение памятников. Однако критики правительственной схемы утверждают, что она представляет собой скрытую приватизацию исторических реликвий, к тому же остается неясным, как конкретно будет контролироваться корпоративное управление историческими достопримечательностями, среди которых объекты из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО — мавзолей Тадж-Махал и минарет Кутб-Минар в Дели.
Источник: artdaily