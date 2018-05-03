Ещё
Правительство Индии обвиняется в попытке приватизации мавзолея Тадж-Махал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство Индии обвиняется в попытке приватизации мавзолея Тадж-Махал 

АртГид 1 час назад
Фото: АртГид
Защитники культурного наследия обвиняют правительство Индии в попытке фактической приватизации знаменитого мавзолея Тадж-Махал в Агре (XVII век) и десятков других исторических памятников после запуска программы «Прими наследие», одобренной премьер-министром Нарендрой Моди и фактически позволяющей сдать в аренду частным лицам 95 исторических объектов. В настоящее время индийское правительство уже одобрило пятилетний контракт стоимостью $3,7 млн с конгломератом Dalmia Bharat на передачу цитадели Лал-Кила («Красный форт») в Дели и еще одного форта в Андхра-Прадеш. Правительство утверждает, что контракт предусматривает лишь девелопмент, эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры памятника. Dalmia Bharat сможет размещать рекламу, устанавливать цены на билеты и получать прибыть от коммерческой деятельности под контролем правительства. По словам чиновников, все доходы должны идти на сохранение памятников. Однако критики правительственной схемы утверждают, что она представляет собой скрытую приватизацию исторических реликвий, к тому же остается неясным, как конкретно будет контролироваться корпоративное управление историческими достопримечательностями, среди которых объекты из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО — мавзолей Тадж-Махал и минарет Кутб-Минар в Дели.
Источник: artdaily
АртГид: последние новости
Арт-критик Джерри Сальц стал обладателем Пулитцеровской премии за критику Реконструкция Политехнического музея продлена на два года Миллиарды долларов искусства — в новом высокотехнологичном фрипорте ARCIS в Нью-Йорке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США381
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы102
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе259
ЦБ резко повысил курс доллара72
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка131
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:15
Бузова планирует заменить Telegram
Интернет Наука и техника
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:29
Стоцкая стала жертвой обмана
Шоу-бизнес Общество
00:10
Фанаты дали совет Терешиной
Шоу-бизнес
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
Раскрыты подробности самоубийства Avicii
Шоу-бизнес
03:53
Названа худшая рок-группа в истории
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение