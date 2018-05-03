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Мэр Воронежа призвал строителей развязки на 9 Января ускориться
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Мэр Воронежа призвал строителей развязки на 9 Января ускориться 

АиФ 50 минут назад
Фото: АиФ
Мэр Воронежа Вадим Кстенин провёл выездное совещание на реконструируемой транспортной развязке на пересечении улиц 9 Января — Антонова-Овсеенко — Героев Сибиряков.
Вадим Кстенин отметил, что реконструкция развязки доставляет серьёзные неудобства воронежцам и призвал строителей каждый день использовать с максимальной пользой.
«Да, реконструкция по графику должна завершиться к концу года, тем не менее, уверен, что можно именно строительные работы закончить и пораньше, если погодные условия будут к этому благоволить. А после можно заниматься благоустройством объекта — эти работы уже практически не будут мешать движению и, соответственно, снимут напряжение», — отметил мэр.
Кроме того, глава города поручил в постоянном режиме поддерживать в приемлемом состоянии объездные дороги.
Напомним, в прошлом году в рамках реконструкции развязки построили два новых путепровода. В этом году построят еще один путепровод через железную дорогу (правопоротный съезд на Семилуки).
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