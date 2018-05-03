На озере, где летом будут купаться казанцы, гибнет рыба

Сколько погибло рыбы — неизвестно. Фото: vk.com На озеро Комсомольское в Дербышках произошел массовый мор рыбы. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Сколько погибло рыбы — неизвестно, но судя по фото — очень много. Также неизвестны причины массового мора.

Сегодня мэрия назвала официальные места для отдыха у воды в сезоне-2018. В списке оказалось и озеро Комсомольское.

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