Оленеводческий парк создадут на Ямале из-за деградации тундры

ТАСС , 3 мая. Оленеводам Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) предложили новые способы содержания оленей, чтобы восстановить тундровые экосистемы. Будет создан «Оленеводческий парк» для сбора и переработки оленины, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора арктического региона.

На Ямале обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей — свыше 760 тысяч. Из-за перевыпаса в регионе не хватает кормовой базы, потенциал пастбищ ослаблен. В округе проходят масштабные геоботанические исследования территорий, в прошлом году были изучены Ямальский и Тазовский районы. Оленеводством занимаются более 30 оленеводческих хозяйств и национальных общин, работают 99 бригад — 1,5 тыс. человек.

"Реализация проекта «Оленеводческий парк» будет начата после того, как он пройдет процедуру согласования в органах государственной власти, в том числе и местного самоуправления.

Обозначить конкретные сроки до завершения процедуры согласования проекта сложно, но будут приложены максимальные усилия, чтобы начать его реализацию как можно раньше", — сообщили в пресс-службе.

"Оленеводческий парк" будет создан в Ямальском районе. Он объединит ресурсы четырех оленеводческих предприятий и создаст базу для реализации инвестиционных проектов по глубокой переработке продукции. По данным пресс-службы, земли будут закреплены за предприятиями, утверждены пути миграции стада, будет установлен контроль за использованием земель, вакцинацией животных, объемом сдаваемой продукции. Далее подобный парк будет создан в Тазовском районе.

Таежное и изгородное оленеводство

На Ямале также планируют развивать таежное и изгородное оленеводство. В частности, предлагается перевести одну из оленеводческих бригад на круглогодичный выпас в лесную зону Надымского района. Ориентировочное число оленей — 1,5 тысячи. Для их содержания потребуется строительство изгороди протяженностью около 100 км и искусственная подкормка, сообщили в пресс-службе.

В Тазовском районе уже определена община, которая готова перевести свое стадо из Антипаютинской тундры на выпас в южную часть Тазовского района и инвестировать средства в строительство изгороди. «Здесь возможно развитие этнотуризма, пантового оленеводства и ведение селекционно-племенной работы», — пояснили в пресс-службе.

На строительство изгородей, приобретение подкормки, научное, ветеринарное и административное сопровождение в регионе намерены давать гранты. «Если в этом году будет определено финансирование, то данная мера господдержки может начать действовать уже в 2019 году», — добавили в пресс-службе.

Там отметили, что речи о сокращении стада оленей, тем более о каких-либо принудительных мерах со стороны органов власти, не идет. «Порядка 60% всех домашних северных оленей сосредоточено в личных оленеводческих хозяйствах, животные являются частной собственностью оленеводов, которые должны сами решить, как вести хозяйство дальше. Задача новой государственной политики в отрасли — предложить собственникам оленей альтернативные способы их содержания и оказать всестороннюю поддержку», — уточнили в пресс-службе. —0—шнм/аи