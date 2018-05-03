Ярославская мэрия расторгает договора с владельцами киосков старого образца

Накануне майских праздников владельцы киосков и павильонов в Ярославле получили предупреждение из мэрии города: привести все торговые точки в соответствие с городской концепцией. Вероятно, оно будет последним, а затем последует расторжение договоров аренды городской земли и демонтаж объектов.

Заменить или убрать

Страсти по НТО (нестационарным торговым объектам, как именуются киоски в документах мэрии) полыхали последние два года, когда у властей возникла идея привести более тысячи таких объектов по всему городу к единым параметрам — по серым тонам, габаритам, подсветке, плитке. И 21 марта 2017 года вышло постановление мэра Владимира Слепцова №374 «Утвердить визуализацию нестационарных торговых объектов».

Пока утрясались детали схемы размещения НТО нового образца, купить газету в Ярославле стало делом трудным — даже в центре города исчезали газетные киоски, поскольку попадали под раздачу как «киоски старого образца». Конечно же, в итоге у операторов розничной торговли печатной продукцией сократилось и число мест торговли, и объёмы продаж. Инициаторы таких печальных перемен ссылались на то, что изменилось федеральное законодательство: по новым правилам, торговля на территории, непосредственно прилегающей к проезжей части, в городах запрещена. Но, как показывает практика, после переноса точки по продаже прессы, выручка падает в разы, и содержание киоска становится нерентабельным.

В декабре прошлого года пресс-служба мэрии сообщила, что «порядка 400 объектов соответствуют единой городской концепции». И рабочая группа начала проверку торговых точек. Тем предпринимателям, кто отступил от стандартов, давали предписание об устранении замечаний. «Все киоски старого формата должны быть либо заменены, либо убраны ко Дню города. 105 киосков все ещё не соответствуют новым стандартам. Мы даём 30 дней на добровольный демонтаж, иначе убираем принудительно», — заявил на мартовском заседании муниципалитета заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов.

Остановка — за остановкой

Предприниматели, заключившие договоры аренды участков под НТО и не выполнившие условия по оформлению, рискуют остаться и без денег, и без объектов торговли. В конце апреля предприниматели, к которым кураторы НТО имеют претензии, были приглашены на совещание в мэрию.

«Мы имеем сейчас 9 объектов в городе, которые не справились в течение нескольких месяцев с поставленной задачей. В ближайшее время с ними договоры расторгаются. Эти взаимоотношения прекращаются, и в дальнейшем места будут выставлены на аукционы дополнительно», — сообщила начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля Наталья Скорюкова.

И добавила, что в этих случаях деньги, которые предприниматели уже заплатили в бюджет по этим договорам, не будут возвращены. В числе проблемных объектов были названы остановки общественного транспорта на улице Саукова и на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе, на улице Урицкого в Дзержинском районе.

«Мы всегда идём навстречу предпринимателям, но сейчас время поджимает. Мэром поставлена жёсткая задача завершить процесс к Дню города. Крайний срок устранения недочётов на всех объектах — 10 мая. После этого приедут эвакуаторы, и не соответствующие обязательным для всех нормам павильоны будут демонтироваться», — подытожил Алексей Торопов.

Представители бизнеса продолжили обсуждать проблемы движения по «последней миле» наедине с заместителем мэра, ведь бизнес — дело интимное.

Комментарий специалиста

Максим Мартьянов, председатель некоммерческого партнерства «Объединение издателей и распространителей печатной продукции Ярославской области »:

«В схему размещения НТО в Ярославле попала половина печатных киосков. Притом, что по федеральному закону и расчётам, для такого города, как Ярославль, их необходимо не меньше сотни. К тому же закон запрещает противодействовать распространению СМИ, а для печатных СМИ признанным всеми средством распространения являются киоски. Власти должны содействовать обеспечению рентабельности распространения и рентабельности издания газет и журналов. Уже сейчас многие федеральные издания не могут попасть к читателям Ярославля из-за новой схемы размещения НТО, принятой муниципалитетом и мэрией».