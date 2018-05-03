Восстание декабристов: какую роль в нем сыграл цесаревич Константин

Со школьной скамьи каждый россиянин знает, что 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь вышли декабристы, чтобы свергнуть самодержавие. В то же время за скобками истории осталась причина, почему для восстания был выбран именно этот день, оказавшийся для декабристов роковым.

Кровавые планы декабристов

Несмотря на то, что советская историография всегда рисовала декабристов самоотверженными борцами за права народа, это было не совсем так. Во-первых, практически все декабристы состояли в различных масонских ложах и подобным им тайных организациях. В свою очередь тайные ордена подчинялись структурам, которые сегодня известны под названием тайного мирового правительства. Как сейчас, так и тогда, этим структурам не нужна была сильная единая Россия , отстаивающая свои национальные интересы. С ней боролись. Сегодня под брендом «борьбы за демократию», в XIX веке под модным лозунгом «свержения монархии». При этом в случае своего успеха декабристы планировали ликвидировать, как самого императора, так и всю его семью. В общем, именно то, что за них спустя чуть менее столетия сделали большевики. В то же время декабристы были неглупыми людьми и понимали, что военный переворот в стране с устойчивыми патриархальными традициями крайне сложен. Проводить его необходимо во время передачи власти от почившего монарха его преемнику. Такая возможность у них появилась после смерти Александра I.

Константин или Николай?

Подготовка к восстанию началась в 1823 году. Заговорщики договорились дождаться кончины монарха и сразу после этого перейти к активным действиям. Вооруженное выступление планировалось на лето 1826, но интриги самих Романовых ускорили развитие событий. Дело в том, что после смерти Александра I по правилам престолонаследия трон должен был достаться его брату Константину. Но в государственные дела вмешалась любовь. Константин женился на особе не царских кровей и не мог занимать престол Российской Империи. Перед ним стоял сложный вопрос или любимая супруга или трон. Цесаревич Константин выбрал первое, но пока он мучился размышлениями, страна 27 ноября 1825 года автоматически присягнула ему: армия, гражданские и государственные служащие, все сословия страны. На аверсе монет появился его профиль, а в государственных учреждениях сменили портреты. В это самое время цесаревич отрекается от престола, тайно. Скандал! После отречения власть должна была перейти к Николаю I. Однако, как быть с присягой Константину никто не знал, поэтому отречение до поры до времени держали в тайне. Наконец, понимая, что затягивание ситуации с передачей власти не в их интересах, Романовы решили провести 14 декабря 1825 года переприсягу на верность Николаю I. Как только об этом стало официально известно, будущие декабристы решили, что лучшего момента для выступления не придумать. Присяга жителей страны отрекшемуся Константину была недействительной, а Николаю I она еще не была произведена. Выйдя на Сенатскую площадь члены «Северного» и «Южного» тайных обществ, планировали не дать сенаторам переприсягнуть Николаю I, объявить о низложении монархии и обратиться с революционным манифестом к русскому народу. Но они опоздали, сенаторы все же успели присягнуть Николаю I, а руководитель восстания Сергей Трубецкой на Сенатскую площадь даже не явился. Пока в течение суток бунтовщики выбирали себе нового руководителя, но время было безвозвратно упущено. Николай I официально ставший императором Российской Империи приказал лояльным ему войскам оцепить Сенатскую площадь и арестовать бунтовщиков, а тех, кто будет сопротивляться расстрелять картечью. Бунт был беспощадно подавлен.