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В столице Башкирии почтили память жертв одесских событий
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В столице Башкирии почтили память жертв одесских событий 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе 2 мая почтили память погибших в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. В мероприятии приняли участие представители партий «Патриоты России», «Партия Великое Отечество», активисты Национально-освободительного движения (НОД), «Союза добровольцев Донбасса» и неравнодушные граждане.
Акция состоялась в сквере 50-летия Победы. Несколько десятков человек собралось около памятника погибшим в Великую Отечественную войну. Выступающие на импровизированной траурной акции осудили бесчеловечность и преступность тех событий.
«Мы пришли поддержать наших соратников, которые погибли от рук украинских нацистов. Это преступление не должно быть забыто» — отметил зампредседателя регионального отделения «Патриотов России» Геннадий Шабаев.
Напомним, что в Одессе 2 мая 2014 года в результате столкновений между сторонниками федерализации и сторонниками централизации по официальным данным погибло 48 человек. Расследование этого дела продолжается.
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