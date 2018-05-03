В столице Башкирии почтили память жертв одесских событий

Уфе 2 мая почтили память погибших в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. В мероприятии приняли участие представители партий «Патриоты России», «Партия Великое Отечество», активисты Национально-освободительного движения (НОД), «Союза добровольцев Донбасса» и неравнодушные граждане.

Акция состоялась в сквере 50-летия Победы. Несколько десятков человек собралось около памятника погибшим в Великую Отечественную войну. Выступающие на импровизированной траурной акции осудили бесчеловечность и преступность тех событий.

«Мы пришли поддержать наших соратников, которые погибли от рук украинских нацистов. Это преступление не должно быть забыто» — отметил зампредседателя регионального отделения «Патриотов России» Геннадий Шабаев.

Напомним, что в Одессе 2 мая 2014 года в результате столкновений между сторонниками федерализации и сторонниками централизации по официальным данным погибло 48 человек. Расследование этого дела продолжается.