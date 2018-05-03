Бывшие сотрудники BlackRock будут инвестировать в блокчейн проекты 

Три сотрудника отдела BlackRock по работе с институциональными клиентами покидают финансовую компанию. Об этом стало известно в среду, 2 мая. Специалисты планируют запустить собственный фонд, который будет работать исключительно с проектами на базе блокчейн-технологий. Новый фонд, получивший название Eterna Capital, планирует привлечь $20 млн инвестиций на развитие бизнеса. Руководить компанией будет Андреа Бонацето, предприниматель, основавший стартап HiredGrad в 2014 году после получения финансового образования в Имперском колледже Лондона. Все остальные партнеры предпринимателя ранее работали в BlackRock: Нассим Олив будет выполнять функции управляющего директора, Асим Ахмад возглавит отдел управления инвестиционным портфелем, и Матиа Мрвосевич станет главой исследовательского отдела. Асим Ахмад, комментируя свой уход из BlackRock для издания CoinDesk, сказал: «В BlackRock хорошо платят, это отличное место для получения опыта, но возможности, которые перед нами открываются, слишком велики, чтобы их упускать». Ранее мы писали, что Nasdaq рассматривает возможность открытия собственной криптобиржи.
текст: Антон Кузнецов, фото: Fortune