Бывшие сотрудники BlackRock будут инвестировать в блокчейн проекты

Три сотрудника отдела BlackRock по работе с институциональными клиентами покидают финансовую компанию. Об этом стало известно в среду, 2 мая. Специалисты планируют запустить собственный фонд, который будет работать исключительно с проектами на базе блокчейн-технологий. Новый фонд, получивший название Eterna Capital, планирует привлечь $20 млн инвестиций на развитие бизнеса. Руководить компанией будет Андреа Бонацето, предприниматель, основавший стартап HiredGrad в 2014 году после получения финансового образования в Имперском колледже Лондона. Все остальные партнеры предпринимателя ранее работали в BlackRock: Нассим Олив будет выполнять функции управляющего директора, Асим Ахмад возглавит отдел управления инвестиционным портфелем, и Матиа Мрвосевич станет главой исследовательского отдела. Асим Ахмад, комментируя свой уход из BlackRock для издания CoinDesk, сказал: «В BlackRock хорошо платят, это отличное место для получения опыта, но возможности, которые перед нами открываются, слишком велики, чтобы их упускать». Ранее мы писали, что Nasdaq рассматривает возможность открытия собственной криптобиржи.