На параде Победы россиянам покажут новую ракету «Кинжал»

В параде Победы будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом «Кинжал». Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Над Красной площадью также пролетят истребители Су-57, Су-З0СМ и МиГ-29СМТ, стратегических ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ и другие самолеты. Экипажи армейской авиации пролетят на высоте 150 метров со скоростью 200 км/ч.

Кроме того на параде представят и другие перспективные образцы оружия и военной техники. В их числе зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», боевые машины «Терминатор», а также современные беспилотники.

Ранее Шойгу сообщил, что механизированная колонна на параде будет насчитывать более 190 единиц перспективной техники, определяющей современный облик российской армии.

Напомним, президент России Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время послания Федеральному собранию 1 марта.

По его словам, она способна в десять раз превышать скорость звука и преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны. Кинжал может доставлять ядерные и обычные боезаряды на дальность до 2000 километров.