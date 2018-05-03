Ещё
На параде Победы россиянам покажут новую ракету «Кинжал»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На параде Победы россиянам покажут новую ракету «Кинжал» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В параде Победы будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом «Кинжал». Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Над Красной площадью также пролетят истребители Су-57, Су-З0СМ и МиГ-29СМТ, стратегических ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ и другие самолеты. Экипажи армейской авиации пролетят на высоте 150 метров со скоростью 200 км/ч.
Кроме того на параде представят и другие перспективные образцы оружия и военной техники. В их числе зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», боевые машины «Терминатор», а также современные беспилотники.
Ранее Шойгу сообщил, что механизированная колонна на параде будет насчитывать более 190 единиц перспективной техники, определяющей современный облик российской армии.
Напомним, президент России Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время послания Федеральному собранию 1 марта.
По его словам, она способна в десять раз превышать скорость звука и преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны. Кинжал может доставлять ядерные и обычные боезаряды на дальность до 2000 километров.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Подобные свалки угрожают национальной безопасности»: уральцы борются с УГМК из-за опасных отходов Кремль может назначить Кудрина замглавы Администрации президента по экономике Министр физкультуры и спорта Краснодарского края отправлена под домашний арест
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США400
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы90
ЦБ резко повысил курс доллара53
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе200
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка132
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:50
На Параде Победы покажут «Кинжал»
Армия Оружие
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение