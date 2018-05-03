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СМИ отвели Алексею Кудрину роль примирителя РФ и Запада
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СМИ отвели Алексею Кудрину роль примирителя РФ и Запада 

ИД «Собеседник» 1 час назад
После инаугурации президента 7 мая экс-глава Минфина Алексей Кудрин может получить «важный пост».
Об этом сообщает Financial Times. «Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что Кудрин получит должность в президентской администрации. Что-то вроде представитель президента по вопросам международного экономического сотрудничества», — сказал источник газеты в правительстве РФ. Ожидается, что на этом посту Алексей Кудрин станет налаживать отношения с США и Евросоюзом.
Один из собеседников издания говорит, что Владимир Путин ещё раздумывает о назначении своего давнего соратника. Не исключено, что Кудрин займёт должность вице-премьера.
Ранее главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал у себя в Telegram, что Алексею Кудрину могут предложить место первого заместителя главы администрации президента по экономике с широкими полномочиями.
23 апреля Кудрин встречался с премьер-министром Дмитрием Медведевым для обсуждения реформы государственного управления. Как писал Sobesednik.ru, к немедленным реформам Кудрин призвал почти сразу после президентских выборов.
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