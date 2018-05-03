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Евгений Водолазкин рассказал о названии и сюжете новой книги
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Евгений Водолазкин рассказал о названии и сюжете новой книги 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Писатель и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгений Водолазкин, автор романа «Лавр», за который он получил премию «Большая книга», заканчивает свою новую книгу под названием «Брисбен». Об этом писатель эксклюзивно сообщил «Собака.ru».
Роман не автобиографический, но, как отметил писатель, в нем много мест и событий, которым он был свидетелем. Начальная часть книги отражает воспоминания Водолазкина о Киеве, где он вырос и жил до 22 лет. «Это замечательный город, который в моей памяти согрет любовью и светом радости», — отметил Евгений Германович. Затем герой «Брисбена» переезжает в Петербург, что также соответствует хронологии жизни писателя. «Каждый роман имеет серьезную основу в пережитом. Это принцип работы любого писателя. Мы не можем описывать других, поскольку видим лишь внешнюю канву происходящих с ними событий и не так уж много знаем об их настоящей жизни. Так что, описывая чувства и мысли, человек неминуемо обращается к личному опыту», — добавил Евгений Германович.
Новую книгу Евгения Водолазкина планируют выпустить осенью к Ярмарке Non/fiction. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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