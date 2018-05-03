Евгений Водолазкин рассказал о названии и сюжете новой книги

Писатель и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга Евгений Водолазкин , автор романа «Лавр», за который он получил премию «Большая книга», заканчивает свою новую книгу под названием «Брисбен». Об этом писатель эксклюзивно сообщил «Собака.ru».

Роман не автобиографический, но, как отметил писатель, в нем много мест и событий, которым он был свидетелем. Начальная часть книги отражает воспоминания Водолазкина о Киеве, где он вырос и жил до 22 лет. «Это замечательный город, который в моей памяти согрет любовью и светом радости», — отметил Евгений Германович. Затем герой «Брисбена» переезжает в Петербург, что также соответствует хронологии жизни писателя. «Каждый роман имеет серьезную основу в пережитом. Это принцип работы любого писателя. Мы не можем описывать других, поскольку видим лишь внешнюю канву происходящих с ними событий и не так уж много знаем об их настоящей жизни. Так что, описывая чувства и мысли, человек неминуемо обращается к личному опыту», — добавил Евгений Германович.

Новую книгу Евгения Водолазкина планируют выпустить осенью к Ярмарке Non/fiction. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.